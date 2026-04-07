Daniela Celis explicó los motivos por los que Thiago Medina decidió irse de la casa que compartían: "Está..."

Embed

“Si y no", señaló Daniela Celis ante la consulta si Thiago Medina había dejado su casa. Y luego detalló sobre la situación: "Les digo la verdad a ustedes: Thiago está en el proceso de tener su espacio, su casita, todo”.

"Él estaba viviendo en casa después de todo lo que pasó y decidió como tomar el paso de irse a vivir solo. Está haciendo la mudanza, aunque todavía sigue en casa. Está con un pie acá y allá”, agregó.

Y sobre cómo tomó esta decisión de él, Daniela fue sincera y lo apoyó: “Estamos todos contentos porque es el bien para la familia”.

Daniela dejó en claro que pese a convivir bajo el mismo techo no dormían juntos y cada uno tenía su cama: “Nosotros nunca dormimos juntos. Él tenía su habitación, con su cama y ropero, y yo la mía, teníamos una cuna cada uno y en la noche intercambiábamos los bebés”, indicó.

"No conozco a nadie", finalizó Pestañela sobre su presente sentimental ante la consulta de si estaba conociendo a alguien.

thiago medina daniela celis 3

Daniela Celis dio detalles de la infidelidad a su pareja con Thiago Medina en Gran Hermano

Por primera vez, Daniela Celis contó que antes de entrar a la casa de Gran Hermano estaba en pareja hace cinco años y que lo engañó con Thiago Medina a la vista de todos en el reality.

“Antes de entrar a la casa, yo estaba con una persona de una relación de 5 años, él tenía 20 años más que yo. Era muy libre, muy respetuosa y aprendí muchísimo con ese hombre, me hizo muy grande el corazón”, recordó con crudeza Pestañela en diálogo con Infobae.

Y explicó al respecto: "Yo en la casa me enamoro, tengo relaciones sexuales, ocho veces en un día con Thiago, hice de todo en todos lados. Te imaginarás cuando salí...".

Celis contó cómo fue volver a ver a quien era su pareja tras salir del reality y todo lo que había sucedido con Thiago: “Ese hombre tenía mis cosas, mi teléfono, mi ropa. Yo vivía con él, estuvimos cinco años juntos y yo jamás lo vi llorar”, relató.

“Me miró y me dijo por qué y se puso a llorar. Lo vi destrozado. Él fue siempre leal conmigo, me ayudó en un montón de cosas, fue una gran persona para mí, no podía verlo la cara, se me caía la cara de vergüenza, me moría, no sabía qué decirle, qué hacer”, recordó con dolor sobre ese difícil momento.

La ex GH contó que esa situación la afectó durante varios meses por su accionar: “Yo me autocastigué mucho tiempo diciendo qué fue lo que hice. Cómo fui tan mala con esta persona cuando él fue muy bueno conmigo. Es la vida, me tocó aprender muchas cosas, y gracias a eso hoy en día soy una señora, soy una madre”, reflexionó.