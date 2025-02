Los papás del joven asesinado por policías hablaron en exclusiva con A24: "Cazaron a la persona equivocada"

Por su parte, Helena expresó: "Yo solamente quiero justicia por mi hijo. Me llega información de que el auto no está fajado, no nos dan respuestas, quiero que secuestren los celulares de los policías, que se preserven la pruebas".

"Mi hijo era un laburante, estaba cuidando dos hijos que no eran de él, más su bebe, se iba a las 6 de la mañana a trabajar. Jamás tuvo un antecedente. Me lo mataron, quiero saber por qué mandaron a cazar gente", lamentó la madre de Matías.

Matías Paredes fue asesinado a tiros por cinco policías de civil

Se sospecha que Matías Paredes fue interceptado mientras buscaban al asesino de un kiosquero de Mar del Plata, quien había sido asaltado ya cuatro veces. El sospechoso por este crimen era apodado "El Guachín".

Al respecto, Helena dijo: "Se equivocaron de guachín, mi guachín era un trabajador, a veces no tenía para el colectivo".

"Quiero justicia por mi hijo, que no les den el beneficio de que vayan a su casa (a los policías), a mi hijo no lo devuelven más, quiero perpetua".

Asimismo, señaló que "hay dos familias destrozadas porque no lo agarraron antes" al delincuente que había asaltado al kiosquero.

Denuncian que le quisieron plantar un arma

"Soy la voz de muchos Matías", indicó Helena y en esa línea denunció que existen varios casos de gatillo fácil, donde jóvenes mueren en manos de la policía. "Cazaron a la persona equivocada, matan a nuestros hijos como perros", denunció.

Y señaló que luego de asesinarlo, "le quisieron plantar un arma".

"Era un bebe, se asustó y se escondió abajo de los asientos, lo sacaron todo enroscadito", dijo la madre de Matias al borde del llanto y agregó: "Un solo par de zapatillas tenía porque no le alcanzaba la plata. No me lo van a devolver más".

Y expresó: "No tengo vida".

Los padres de Matías piden justicia

"A Bullrich, Kicillof, que me demuestren que hay una justicia", expresó en referencia a la ministra de Seguridad de la Nación y el gobernador bonaerense.

En esa línea, el padre de Matías, Horacio, recordó que mantuvo un encuentro con Axel Kicillof luego del asesinato de su hijo: "Me dijeron que a mi nuera le iban a dar dinero". Y Helena agregó: "No quiero plata, quiero justicia".