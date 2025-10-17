Los policías que detuvieron a Pablo Laurta revelaron un estremecedor dato tras el asesinato de Luna Giardina

En las horas previas al operativo, los agentes habían reunido información clave: el número de habitación, los movimientos del acusado dentro del hotel y la posibilidad concreta de que estuviera armado. Cada paso debía darse con cautela. “No estamos hablando de un improvisado”, subrayaron los efectivos, al confirmar el hallazgo posterior de un revólver cargado encima de la cama. Ese detalle revelaba que Laurta tenía preparada una alternativa violenta ante la eventual llegada de la policía.

En este contexto crítico, la participación de una trabajadora del hotel resultó determinante. Según relató el sargento Velázquez, la prioridad número uno era proteger al menor y, en segundo lugar, evitar cualquier lesión colateral. La oportunidad para intervenir se presentó cuando la empleada notó un movimiento aparentemente rutinario: Pablo Laurta bajó a la recepción para devolver la bandeja del desayuno. La mujer, con notable rapidez y sangre fría, alertó de inmediato a los policías que estaban apostados en las cercanías. Ese gesto permitió que el equipo de intervención actuara sin que el acusado regresara a la habitación, donde se encontraba el arma.

Gracias a esta maniobra, el procedimiento se desarrolló sin incidentes. Laurta fue detenido en un espacio controlado, sin ofrecer resistencia ni poner en peligro a su hijo ni al personal del hotel. Inmediatamente fue trasladado a la comisaría local, donde, según fuentes policiales, presentó algunas complicaciones de salud que requirieron asistencia médica. Pedro, por su parte, fue puesto bajo el cuidado de los organismos competentes, que intervinieron para garantizar su seguridad y bienestar.

El operativo no solo fue exitoso desde el punto de vista policial, sino que también evitó una posible toma de rehenes o un desenlace violento dentro de un espacio con civiles. Según los investigadores, si Laurta hubiese decidido atrincherarse con el arma, la intervención podría haber terminado en una situación dramática. “Estábamos preparados para cualquier escenario, pero obviamente nadie quiere llegar a eso cuando hay un niño involucrado”, confió uno de los agentes.

La detención en Gualeguaychú cierra una etapa crucial dentro de una investigación que conmocionó a Córdoba y al país entero. Pablo Laurta está acusado de cometer un doble femicidio que tuvo como víctimas a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio. Ambas fueron asesinadas en un brutal ataque que sacudió a la comunidad. Además, se le imputa el homicidio de Martín Palacios, un remisero que fue encontrado sin vida y cuya participación en los hechos, aunque indirecta, lo convirtió en una víctima más de una cadena de violencia planificada.

El arresto del sospechoso no solo representa un avance judicial, sino también una muestra de la coordinación entre fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, que habían intensificado la búsqueda en las últimas 48 horas previas a la captura. Gendarmería, Policía de Córdoba y autoridades entrerrianas trabajaron en conjunto para ubicar al prófugo, que finalmente fue localizado gracias a un rastreo minucioso de movimientos y llamadas.

El caso generó un profundo debate público sobre la protección de víctimas en situaciones de violencia de género, el seguimiento de personas con denuncias previas y la necesidad de actuar preventivamente antes de que los hechos escalen a situaciones irreversibles. Según fuentes judiciales, Laurta ya tenía antecedentes de conflictos con su expareja, aunque no había una orden judicial vigente que impidiera su acercamiento. Este vacío legal y operativo será uno de los puntos centrales en la investigación posterior.

En paralelo, la figura de Pedro, el hijo de Laurta, adquirió un fuerte simbolismo en el relato social del caso. El niño fue utilizado como parte de la estrategia de fuga, expuesto a un contexto de altísimo riesgo. Psicólogos del área de minoridad ya trabajan para brindarle contención, mientras el Poder Judicial evalúa las medidas de protección necesarias para garantizar su futuro. “No se trató solo de un arresto; se trató de salvar vidas”, expresó uno de los oficiales, resaltando la carga emocional que acompañó el procedimiento.

Mientras tanto, la justicia cordobesa avanza en la recolección de pruebas, testimonios y peritajes para sostener la acusación contra Pablo Laurta. Se espera que en las próximas semanas se formalicen los cargos en detalle y se dé inicio a la etapa de instrucción más intensa. Por ahora, el acusado permanecerá detenido en una unidad penitenciaria bajo estrictas medidas de seguridad, debido al riesgo de fuga que representa y a la gravedad de los delitos que se le imputan.

Este caso, que comenzó con un doble femicidio y derivó en un triple homicidio, ha revelado la complejidad de los operativos policiales cuando se entrecruzan factores familiares, armamento y la desesperación de un prófugo. También ha puesto en evidencia la importancia de las acciones individuales, como la de la trabajadora del hotel, cuyo gesto oportuno fue clave para evitar un desenlace trágico.

Finalmente, la imagen de Pablo Laurta detenido en la entrada del Hotel Berlín quedará grabada en la memoria pública como el cierre de una persecución que movilizó a múltiples fuerzas, y como un recordatorio de que detrás de cada operativo hay decisiones humanas que pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos.