A qué famoso reality se sumará Sofía "La Reini" Gonet tras brillar en MasterChef Celebrity

Con este nuevo proyecto, Gonet confirma que su carrera sigue en ascenso y que su carisma la convierte en una de las figuras más prometedoras del espectáculo local.

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Qué dijo La Reini Gonet sobre Homero Pettinato

Sofía "La Reini" Gonet eligió abrir su corazón y hablar de su presente personal y sentimental. En una entrevista con Infama (América TV), la influencer y subcampeona de MasterChef Celebrity 2026 se mostró enfocada en su bienestar, lejos de los conflictos que marcaron su relación con Homero Pettinato.

“Se puede decir que estoy bien. Estoy bien, sí, estoy tranquila”, expresó al inicio, mostrando un tono más sereno tras el torbellino emocional que atravesó. Aunque reconoció: “Tuve un mes sentimental complicado”.

En lugar de buscar un nuevo romance, Gonet sorprendió con la decisión que tomó en esta etapa: “Me mantengo en el celibato aunque no me crean. Te lo juro, me mantengo en el celibato”. Una frase que se viralizó rápidamente y que refleja su intención de priorizarse y evitar vínculos afectivos mientras reconstruye su vida.

La creadora de contenido también habló del trabajo interno que está realizando: “Estoy haciendo mucha terapia también. Cuatro veces por semana, más o menos”. Con esa intensidad, dejó claro que su compromiso con la salud emocional es profundo, tras una relación marcada por altibajos.

Cuando le preguntaron por las recientes declaraciones de Pettinato, quien aseguró que aún siente cosas por ella, fue tajante: “Yo no sigo enamorada”. Y agregó con firmeza: “No creo que él esté enamorado de mí tampoco. Para mí miente”.

“Intentamos volver en su momento por décimo quinta vez. No funcionó”, recordó con ironía, dejando en evidencia el desgaste que terminó por quebrar la relación.

Hoy, la distancia es absoluta: “Ahora realmente estamos en contacto cero”. Incluso ante rumores de un posible reencuentro, aclaró: “En Cariló, no”. Y sumó: “Antes es verdad que nos encontramos y que intentamos volver. No funcionó, nos llevamos mal”.

Aunque aseguró que la ruptura no fue conflictiva -“Terminamos bien, normal”-, insistió en remarcar la decisión que sostiene su presente: “Pero contacto cero”.

Por su parte, Pettinato había reconocido que la relación estuvo marcada por una fuerte carga emocional y por las dificultades que trajo la exposición mediática. Un escenario que, según las palabras de Gonet, hoy busca procesar desde otro lugar: el del autoconocimiento, la terapia y la distancia necesaria para sanar.