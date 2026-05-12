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Caso Mila Yankelevich: la maniobra judicial con la que el capitán de la barcaza busca eludir el juicio

En el accidente murieron tres nenas, entre ellas la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. La defensa de Yusiel López Insua negocia un acuerdo de culpabilidad.

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Cris Morena junto a su nieta Mila Yankelevich. (Foto: Instagram/bycrismorena)

Cris Morena junto a su nieta Mila Yankelevich. (Foto: Instagram/bycrismorena)

Avanza la causa por la tragedia náutica en Miami en la que murió Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. El capitán de la embarcación involucrada en el choque busca alcanzar un acuerdo de culpabilidad con la Justicia de Estados Unidos para evitar ir a juicio por homicidio culposo.

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Se trata de Yusiel López Insua, ciudadano estadounidense de 46 años que conducía la barcaza que impactó contra el velero donde viajaban varias niñas junto a una instructora, en el marco de un programa de verano de navegación en Miami.

Según informaron medios locales, la defensa del acusado negocia con la fiscalía un entendimiento judicial que permitiría evitar un juicio oral y público.

“El caso se trabajará. Mi cliente no pondrá a las familias a través de un juicio y no las expondrá a revivir esta terrible tragedia”, aseguró el abogado del capitán en declaraciones difundidas por NBC 6, Miami Herald y Canal 10 de Miami.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el posible acuerdo ni cuál sería la condena que podría enfrentar López Insua. Se espera que la situación judicial se defina el próximo 21 de julio.

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La barcaza que provocó el accidente en el que murió Mila Yankelevich llevaba una grúa y otros elementos de construcción.

Cómo fue la tragedia en la que murió Mila Yankelevich

El accidente ocurrió el 28 de julio de 2025 cerca del puerto de Miami, cuando una barcaza remolcada chocó contra un velero perteneciente al programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation.

A bordo del velero viajaban cinco niñas y una instructora. Como consecuencia del brutal impacto murieron Mila Yankelevich, de 7 años; la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y Arielle Mazi Buchman, una niña estadounidense con familia argentina que falleció días después en el hospital.

Además, otras dos menores resultaron heridas de gravedad. Tras la colisión, el velero quedó atrapado debajo de la barcaza y sus ocupantes fueron arrojadas al agua frente a las islas Hibiscus, en Miami Beach.

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Murieron Mila Yankelevich, de 7 a&ntilde;os; la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y Arielle Mazi Buchman.

Murieron Mila Yankelevich, de 7 años; la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y Arielle Mazi Buchman.

La acusación contra el capitán de la barcaza

Luego de la investigación, la Guardia Costera de Estados Unidos remitió el expediente al Departamento de Justicia bajo la figura de homicidio culposo.

Si bien López Insua fue sometido a pruebas de alcohol y drogas y no se detectó que estuviera bajo sus efectos, la acusación sostiene que el capitán utilizaba su teléfono celular mientras manejaba la embarcación.

Además, los investigadores señalaron que la barcaza no contaba con sistemas adecuados de visión y seguridad, como radares o cámaras, un punto clave dentro de la causa judicial.

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