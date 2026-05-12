Caso Mila Yankelevich: la maniobra judicial con la que el capitán de la barcaza busca eludir el juicio

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el posible acuerdo ni cuál sería la condena que podría enfrentar López Insua. Se espera que la situación judicial se defina el próximo 21 de julio.

la-barcaza-que-provoco-el-accidente-en-el-que-murio-mila-yankelevich-llevaba-una-grua-y-otros-elementos-de-construccion-foto-captura-de-tn-F4ZGAEZMZZECBDTH2QCAV7YO7M La barcaza que provocó el accidente en el que murió Mila Yankelevich llevaba una grúa y otros elementos de construcción.

Cómo fue la tragedia en la que murió Mila Yankelevich

El accidente ocurrió el 28 de julio de 2025 cerca del puerto de Miami, cuando una barcaza remolcada chocó contra un velero perteneciente al programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation.

A bordo del velero viajaban cinco niñas y una instructora. Como consecuencia del brutal impacto murieron Mila Yankelevich, de 7 años; la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y Arielle Mazi Buchman, una niña estadounidense con familia argentina que falleció días después en el hospital.

Además, otras dos menores resultaron heridas de gravedad. Tras la colisión, el velero quedó atrapado debajo de la barcaza y sus ocupantes fueron arrojadas al agua frente a las islas Hibiscus, en Miami Beach.

Mila-Yankelevich Murieron Mila Yankelevich, de 7 años; la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y Arielle Mazi Buchman.

La acusación contra el capitán de la barcaza

Luego de la investigación, la Guardia Costera de Estados Unidos remitió el expediente al Departamento de Justicia bajo la figura de homicidio culposo.

Si bien López Insua fue sometido a pruebas de alcohol y drogas y no se detectó que estuviera bajo sus efectos, la acusación sostiene que el capitán utilizaba su teléfono celular mientras manejaba la embarcación.

Además, los investigadores señalaron que la barcaza no contaba con sistemas adecuados de visión y seguridad, como radares o cámaras, un punto clave dentro de la causa judicial.