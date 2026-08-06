Dramático robo en la casa de Majo Favarón, esposa de Aníbal Lotocki: "No tengo dinero"

María José Favarón contó el fin de semana que había sido víctima de un asalto en su casa cuando se encontraba visitando a Aníbal Lotocki en el penal de Ezeiza donde se encuentra detenido.
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María José Favarón contó en Desayuno Americano el robo que sufrió en su vivienda cuando se encontraba en el penal de Ezeiza visitando a Aníbal Lotocki.
María José Favarón contó el fin de semana que había sido víctima de un asalto en su casa cuando se encontraba visitando a Aníbal Lotocki en el penal de Ezeiza donde se encuentra detenido.
En diálogo con Desayuno Americano (América Tv), la esposa del cirujano dio detalles del episodio y alertó que en el penal le habían advertido que se encontraban tras sus pasos.
Favarón contó que le rompieron el vidrio del auto cuando se encontraba con Lotocki en la cárcel y se habían llevado justo las llaves de su casa. Cuando regresó a su hogar se encontró con todo revuelto y el faltante de todo su dinero.
"Hace cinco meses atrás entré al penal a ver a Aníbal y se acercaron y me dijeron que tengas cuidado porque te estaban siguiendo y te iban a secuestrar. Pedí un auto prestado un tiempo y cambié mi recorrido y me estaban cuidando unas personas de civil durante un mes. Como no pasó más nada seguí mi vida", comentó angustiada.
Y reveló del aviso que había tenido meses antres: "Dentro del penal se acercan al lado y te hablan. En ese momento me dijeron que escucharon a dos personas en un tren que estaban organizando secuestrar a la mujer de Lotocki, me dijo eso nada más. Yo salía de mi casa y miraba para todos lados en estado de alerta total".
Sobre el robo en su casa, María José Favarón indicó en charla con Pamela David y su equipo: "No mucha gente conoce mi domicilio nuevo porque lo tengo bastante resguardado. Creo que hacen un trabajo de seguimiento", aseguró.
"El domingo llegué a la 1 a Ezeiza y el mío es un auto común. Salí a la tarde y cuando salí veo que el vidrio de mi lado estaba roto. Lo llamativo es que estaban las llaves de mi departamento y estaba otro juego de llaves de otro lugar que no se lo llevaron. Hay cámaras enfrente y en las casas de al lado. Esto fue el domingo entre la 1 y las 5 de la tarde y están trabajando (la policía) en eso", continuó su relato.
"Ahora no quiero ir al penal en auto y me estoy quedando en la casa de una amiga porque me da miedo. Me robaron todo, me quedé cu.. al Norte, con lo que tenía en la billetera y la tarjeta de crédito. Nunca me pasó esto en 45 años, ver todas mis cosas revueltas, mi ropa, cama, libros. Hoy no tengo dinero y arreglé con el alquiler porque no podía pagar este mes", concluyó preocupada por la situación la pareja de Aníbal Lotocki.