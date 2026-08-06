Dramático robo en la casa de Majo Favarón, esposa de Aníbal Lotocki: "No tengo dinero"

Y reveló del aviso que había tenido meses antres: "Dentro del penal se acercan al lado y te hablan. En ese momento me dijeron que escucharon a dos personas en un tren que estaban organizando secuestrar a la mujer de Lotocki, me dijo eso nada más. Yo salía de mi casa y miraba para todos lados en estado de alerta total".

Cómo fue el robo en la casa de la esposa de Aníbal Lotocki y las sospechas que tiene

Sobre el robo en su casa, María José Favarón indicó en charla con Pamela David y su equipo: "No mucha gente conoce mi domicilio nuevo porque lo tengo bastante resguardado. Creo que hacen un trabajo de seguimiento", aseguró.

"El domingo llegué a la 1 a Ezeiza y el mío es un auto común. Salí a la tarde y cuando salí veo que el vidrio de mi lado estaba roto. Lo llamativo es que estaban las llaves de mi departamento y estaba otro juego de llaves de otro lugar que no se lo llevaron. Hay cámaras enfrente y en las casas de al lado. Esto fue el domingo entre la 1 y las 5 de la tarde y están trabajando (la policía) en eso", continuó su relato.

"Ahora no quiero ir al penal en auto y me estoy quedando en la casa de una amiga porque me da miedo. Me robaron todo, me quedé cu.. al Norte, con lo que tenía en la billetera y la tarjeta de crédito. Nunca me pasó esto en 45 años, ver todas mis cosas revueltas, mi ropa, cama, libros. Hoy no tengo dinero y arreglé con el alquiler porque no podía pagar este mes", concluyó preocupada por la situación la pareja de Aníbal Lotocki.