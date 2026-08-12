Comenzó el nuevo juicio a Aníbal Lotocki por la muerte de uno de sus pacientes: la primera imagen

En el programa conducido por Sergio Lapegüe, el periodista especializado en policiales Mauro Szeta explicó algunos de los puntos centrales de la causa y señaló que, en caso de recibir una condena, el cirujano podría enfrentar una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Cuál es la imputación del fiscal contra Aníbal Lotocki en el juicio que puede condenarlo a 25 años de prisión

De acuerdo con la imputación realizada por el fiscal, Lotocki intervino quirúrgicamente a Zárate el 16 de abril de 2021 pese a que, según la acusación, conocía los riesgos que implicaba el procedimiento. En ese sentido, el fiscal sostuvo: "Confió en que la misma no se iba a producir a tal punto que no hizo nada para evitarlo, omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen ese resultado".

Uno de los cuestionamientos centrales apunta a que el médico no habría considerado las enfermedades preexistentes del paciente ni realizado los controles correspondientes antes de someterlo a la operación. Además, se cuestiona que todas las intervenciones se realizaran en una misma instancia, pese a la complejidad del procedimiento.

La cirugía contemplaba la remoción de tejidos de distintas zonas del cuerpo, entre ellas cuello, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelo, región lumbar y sacra, glúteos y la parte anterior del abdomen.

Según explicó Szeta, el paciente tenía Covid, era fumador y padecía otras enfermedades que habrían aumentado considerablemente el riesgo de realizar todas esas intervenciones de manera conjunta.

"Al día siguiente de la intervención lo intuban y el paciente termina falleciendo. Él se hizo una liposcultura y una dermolipectomía por lo cual pagó 6.500 dólares", detalló el periodista durante el programa.

Sin embargo, uno de los elementos más llamativos de la acusación está relacionado con lo que habría ocurrido mientras se desarrollaba la propia operación. Según se expuso en el ciclo de América TV, se cuestiona que Lotocki haya abandonado momentáneamente el quirófano mientras el paciente continuaba siendo intervenido.

"También le achacan que Lotocki se va en medio de la intervención para conectarse por Zoom con su abogado durante 40 minutos dejando al paciente en medio de la operación", explicó Mauro Szeta al detallar uno de los puntos que forman parte de la acusación.

De esta manera, Aníbal Lotocki vuelve a enfrentar a la Justicia en una causa que pone nuevamente bajo la lupa su desempeño profesional y que, además de la muerte de Rodolfo Zárate, incluye las denuncias por las lesiones gravísimas sufridas por cinco mujeres.