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Comenzó el nuevo juicio a Aníbal Lotocki por la muerte de uno de sus pacientes: la primera imagen

Un nuevo capítulo judicial enfrenta Aníbal Lotocki: el polémico médico comenzó otro juicio por homicidio simple con dolo eventual y será investigado por lesiones gravísimas de cinco mujeres.

12 ago 2026, 11:15
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Comenzó el nuevo juicio a Aníbal Lotocki por la muerte de uno de sus pacientes: la primera imagen

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Comenzó el nuevo juicio a Aníbal Lotocki por la muerte de uno de sus pacientes: la primera imagen

El polémico médico Aníbal Lotocki, que ya fue condenado por los delitos de estafas y lesiones graves, afronta ahora un segundo juicio en el que no será el único acusado. Junto a él serán juzgados otros cuatro profesionales de la salud y la directora del Centro Médico Conde (CEMECO), institución donde se llevó adelante la intervención que terminó con el fallecimiento del paciente.

Según informaron en La mañana de Lape (América TV), el caso está relacionado con una cirugía estética realizada en abril de 2021, en una clínica privada ubicada en el barrio porteño de Caballito. La víctima, Rodolfo Christian Zárate, tenía 50 años.

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El debate estará en manos del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17. Además de los profesionales acusados por la muerte de Zárate, una instrumentadora quirúrgica quedó involucrada en otra imputación: está acusada de encubrimiento agravado debido a que habría ocultado el teléfono celular de Lotocki con el objetivo de impedir que el dispositivo fuera sometido a una pericia.

Pero la muerte del empresario no es la única acusación que deberá enfrentar el médico durante este proceso. También se investigan lesiones gravísimas que habrían sufrido cinco mujeres que fueron intervenidas quirúrgicamente por Lotocki entre los años 2009 y 2021.

En el programa conducido por Sergio Lapegüe, el periodista especializado en policiales Mauro Szeta explicó algunos de los puntos centrales de la causa y señaló que, en caso de recibir una condena, el cirujano podría enfrentar una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

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De acuerdo con la imputación realizada por el fiscal, Lotocki intervino quirúrgicamente a Zárate el 16 de abril de 2021 pese a que, según la acusación, conocía los riesgos que implicaba el procedimiento. En ese sentido, el fiscal sostuvo: "Confió en que la misma no se iba a producir a tal punto que no hizo nada para evitarlo, omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen ese resultado".

Uno de los cuestionamientos centrales apunta a que el médico no habría considerado las enfermedades preexistentes del paciente ni realizado los controles correspondientes antes de someterlo a la operación. Además, se cuestiona que todas las intervenciones se realizaran en una misma instancia, pese a la complejidad del procedimiento.

La cirugía contemplaba la remoción de tejidos de distintas zonas del cuerpo, entre ellas cuello, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelo, región lumbar y sacra, glúteos y la parte anterior del abdomen.

Según explicó Szeta, el paciente tenía Covid, era fumador y padecía otras enfermedades que habrían aumentado considerablemente el riesgo de realizar todas esas intervenciones de manera conjunta.

"Al día siguiente de la intervención lo intuban y el paciente termina falleciendo. Él se hizo una liposcultura y una dermolipectomía por lo cual pagó 6.500 dólares", detalló el periodista durante el programa.

Sin embargo, uno de los elementos más llamativos de la acusación está relacionado con lo que habría ocurrido mientras se desarrollaba la propia operación. Según se expuso en el ciclo de América TV, se cuestiona que Lotocki haya abandonado momentáneamente el quirófano mientras el paciente continuaba siendo intervenido.

"También le achacan que Lotocki se va en medio de la intervención para conectarse por Zoom con su abogado durante 40 minutos dejando al paciente en medio de la operación", explicó Mauro Szeta al detallar uno de los puntos que forman parte de la acusación.

De esta manera, Aníbal Lotocki vuelve a enfrentar a la Justicia en una causa que pone nuevamente bajo la lupa su desempeño profesional y que, además de la muerte de Rodolfo Zárate, incluye las denuncias por las lesiones gravísimas sufridas por cinco mujeres.

     

 

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