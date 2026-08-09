Comienza el juicio contra "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano

Por qué la defensa de “Pity” Álvarez pidió suspender el juicio

La defensa había solicitado que se postergara el comienzo del debate al considerar que todavía existían recursos pendientes de resolución y que esas circunstancias impedían avanzar con el proceso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sin embargo, el pedido fue rechazado por el tribunal, que respaldó la postura de la fiscalía.

El fiscal Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General N° 27, se había opuesto a la suspensión y sostuvo que el juicio oral es precisamente la instancia adecuada para garantizar los derechos del acusado y resolver las cuestiones pendientes.

“La realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado”, señaló el fiscal, al considerar que durante las audiencias las partes podrán presentar sus pruebas y ejercer plenamente sus derechos.

Abraldes también cuestionó el argumento de que la participación de Álvarez en el debate pudiera representar un riesgo debido a su situación personal. En ese sentido, hizo referencia a sus recientes apariciones públicas, entre ellas recitales, entrevistas y publicaciones en redes sociales.

El tribunal consideró que “Pity” Álvarez está en condiciones de ser juzgado

El juez Gustavo Goerner encabezó el voto del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, al que adhirieron los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Los jueces ratificaron que Álvarez se encuentra en condiciones psiquiátricas de afrontar el juicio a partir de las conclusiones de los peritajes realizados por el Cuerpo Médico Forense.

Según la resolución, los estudios determinaron que el acusado cuenta con una “reserva cognitiva” suficiente para atravesar las diferentes etapas del proceso penal.

El tribunal también consideró que el desarrollo del juicio no podía quedar sujeto de manera indefinida a tratamientos de rehabilitación. Los magistrados advirtieron que una situación de ese tipo podría generar nuevas postergaciones y afectar el derecho de las víctimas a obtener una resolución judicial en un plazo razonable.

Los antecedentes del juicio por el crimen de Cristian Díaz

La causa llegó por primera vez a la instancia de juicio en noviembre de 2018. Sin embargo, el proceso fue suspendido posteriormente en dos oportunidades, en 2021 y marzo de 2023, a raíz de informes del Cuerpo Médico Forense relacionados con la salud mental de Álvarez.

Ahora, con la decisión del Tribunal Oral N° 29, el debate finalmente comenzará este lunes.

Además del homicidio de Cristian Díaz, durante este proceso Álvarez será juzgado por otros hechos ocurridos en noviembre de 2016. En ese caso, está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas contra su mánager y una amiga.