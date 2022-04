Luchó por darle el apellido a su hija y solo lo logró cuando apareció calcinada

"Desde que nació estoy peleado por la nena. No me escucharon si lo hubieran hecho estaría riéndose, jugando en el jardín", aseguró el joven.

"Desde marzo yo no la veía, hasta que la vi en el cajón. La madre no me decía dónde estaba, me bloqueaba y me desbloqueaba del celular. A la nena la tenía amenazada porque no me decía nada de lo que le pasaba. Yo sé por los vecinos que la dejaba sola. Ella tiene problemas con las drogas", relató Kevin.

"Yo hacía todas las denuncias, pero no me daban importancia porque no tenía mi apellido. Ella vivió conmigo y mis padres en Chilecito. A los 4 meses de la nena se la llevó a La Rioja. Cuando vi su documento supe que no tenía mi apellido. Fui al Registro Civil y me decían que a madre tenía que ir a firmar, pero ella nunca iba", agregó Kevin, quien además, pidió justicia por la muerte de su hija.

"Cuando mi bebé ya estaba calcinada recién reconocieron que era mi hija. Nunca fueron a ver qué pasaba cada vez que les decía que la nena no estaba bien. Cuando se la llevaba la nena perdía peso. Ella me dejaba y un día me la sacaba, así todo el tiempo. Yo siempre iba a la Justicia", manifestó el padre de Zoe.

"Conmigo estaba bien. Me ayudaban mis padres y mis hermanas a cuidarla. Era una nena que estaba contenta, que se reía. Había engordado. Un día vino y se la llevó y no la pude ver más. Quiero que paguen por lo que le hicieron a mi bebé, también los funcionarios de la Justicia que no me escucharon, ni fueron a ver lo que pasaba", sostuvo el joven sobre el descuido que tuvo la justicia en el caso de Zoe.