Luciano Pertossi rompió el pacto de silencio de los rugbiers: "Yo no estaba ahí"

Según informó desde el lugar el cronista de A24, Leo Godoy, el joven levantó la mano esta mañana para interrumpir a los peritos y pidió la palabra. En ese momento, llamó a su abogado y le dijo "yo quiero hablar". Tras esto, expresó ante el tribunal: "Yo no estaba ahí y no voy a responder preguntas".

La intervención se dio mientras los investigadores mostraban un video de la brutal golpiza a Fernando Báez Sosa al lado de un automóvil blanco durante la madrugada del 18 de enero de 2020. En las imágenes, se mostraba a una persona de negro con pantalón largo. Los peritos habrían identificado al sujeto como a Luciano Pertossi.

Ante esto, el ex rugbier pidió hablar. "Yo no estaba ahí", recalcó. Y ante una repregunta del fiscal de la causa, aseguró que no iba a responder. Según informó A24, la solicitud para declarar fue autorizada por el abogado de la defensa, Hugo Tomei.

"Luciano estaba incontenible. Estaban todos movilizados por lo que estaban generando las imágenes. Los peritos fueron individualizando a cada uno en la escena del crimen", detalló el cronista Leo Godoy sobre la audiencia de hoy.

La noticia ya había sido adelantada por A24 esta mañana. "Va a cambiar el curso del juicio, hay dos que pidieron hablar", contó el periodista Carlos Salerno horas más temprano durante el programa Buenos Días América.

Juicio por Fernando Báez Sosa: los rugbiers, "movilizados" y cada vez más complicados

La declaración se da tras la aparición en los últimos días de nuevos detalles sobre el ataque y el rol de cada implicado. Es que, aunque Máximo Thomsen es el más complicado, hay evidencias que comprometen de forma directa a otros miembros del grupo.

A modo de ejemplo, Graciela Parodi, perito que participó de la extracción de muestras de sangre de las prendas de los acusados y del joven asesinado, confirmó este miércoles ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Dolores que la víctima tenía ADN de Blas Cinalli en su cuerpo.

Durante su declaración, la profesional describió más de cincuenta prendas incautadas a los detenidos, entre ellas, zapatillas, chombas, remeras, camisas, buzos, pantalones, bermudas, calzoncillo y medias. Según afirmó, al menos diez tenían manchas hemáticas.

Además, los familiares de los acusados "también están movilizados". Así se los vio durante las reuniones en el cuarto intermedio donde suelen llamar al abogado defensor Hugo Tomei. "Hay imágenes donde se ve al padre de Pertossi con el de Thomsen haciendo gestos y hablando en una charla en un tono más arriba de lo habitual", expresó el cronista Godoy.