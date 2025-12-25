En vivo Radio La Red
La bronca de una tía de la nena baleada al autor del disparo: "Si no te encuentra la Policía, te encontramos nosotros"

Cecilia, una de las tías de la nena de 12 años herida en la cabeza por una bala perdida durante la Nochebuena, expresó su bronca contra la persona que efectuó el disparo al aire.

"Mi sobrina va a salir porque somos una familia con unas pelotas así de grandes. Así que a vos, enfermo, que tirás balas, que te crees vivo, que te divierte, hijo de remil puta, mi sobrina va a salir de esta", lanzó Cecilia en declaraciones televisivas, incluido al móvil de A24 en la casa donde vive Angelina en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

"La nena va a salir de esta, va a salir porque es súper fuerte. Que el dueño de la bala se cuide", insistió. Y continuó con su descargo: "Y si no te encuentras la policía, te encontramos nosotros. ¿A qué clase de enfermo se le ocurre a las 12 tirar una bala al aire? ¿Qué enfermo tenés que estar, hijo de remil puta?".

La mujer pidió a la prensa que "respeten nada más la intimidad" y afirmó que "somos una familia grande que hace 24 horas que no dormimos, estamos todos locos". "Lo único que voy a pedir es intimidad y respeto. Hay muchos menores", pidió.

El testimonio de otro tío de Angelina

"Salió a las 00.05, estaba mirando el cielo y cayó desplomada", indicó Ricardo, uno de los tíos de Angelina, y explicó que la nena salió junto a 10 de sus primos a jugar a la vereda para ver los fuegos artificiales justo después de medianoche.

Ricardo contó en diálogo con el móvil de A24 la primera reacción que tuvo su sobrina después de ser herida: "Me siento mal, me quema, me quema". El hombre relató que "al toque" llevaron a la chica al hospital San Juan de Dios y afirmó que la familia "en seguida" se dio cuenta de que se trataba de una herida de bala.

Además, precisó que el proyectil "pegó de costado" y aseguró que el proyectil "seguramente que vino de arriba". Sobre el daño que pudo ocasionar en la nena, el tío analizó que "capaz que le rozó y no le tocó adentro" y agregó sobre los momentos posteriores al recibir el disparo: "Estaba bien, no es que estaba desmayada, hablaba, caminaba, todo bien".

También confió que "con los ruidos de los autos" y al tratarse de un calibre 22 que genera "poco ruido", la familia no llegó a escuchar la detonación. Igualmente, todavía la Policía no pudo precisar el tipo de arma de dónde provino la bala.

Ricardo confió que la Angelina "está mejor" y explicó que "la parte motriz está estable" aunque la nena permanece "sedada" porque tiene la zona del impacto "inflamada". "Dios diga que pueda vivir tranquilamente", pidió.

El hombre también confió que los padres de la nena, quienes se encuentran en el hospital en compañía de su hija y a la espera de novedades, están "hechos mierda" y contó que Angelina tiene dos hermanos mayores.

Respecto a las personas que realizaron los disparos, Ricardo expresó: "¿Qué le puede decir? Reputearlos de arriba abajo. Un tarado, un tarado...".

Mariana, otra de las tías de Angelina, confió en A24 que "los papás no pueden hablar, están destruidos, imagínense que estás festejando y de repente la ves a tu nena tirada en el piso con sangre en la cabeza, con todos los primos" y afirmó que "estamos esperando y pidiendo para que Angelina se recupere".

"Esto es minuto a minuto. Gracias a Dios, Angelina ahora está estable. Tuvieron que hacerle un procedimiento. Pero bueno, es minuto a minuto. Nosotros lo que estamos pidiendo es fuerza para que Angelina se recupere pronto", enfatizó.

