Nicolás Maduro disparó contra Javier Milei por su apoyo a Corina Machado en Oslo: "El ridículo..."

El dictador venezolano salió a criticar y mofarse del acto en que se le entregó el premio Nobel de la Paz a Machado. Se burló de la poca gente que acudió en apoyo de la dirigente opositora, condenó las acciones militares de EE.UU.. en el Mar Caribe y disparó nuevamente contra el presidente argentino.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Maduro

Maduro, para burlarse del acto del premio Nobel de la Paz a Corina Machado, volvió a atacar a Javier Milei. (Foto: A24.com)

"Me dicen que el ridículo fue a Oslo y se volvió en diarrea”, dijo Nicolás Maduro en un acto de los que suele organizar en Caracas. Lo hizo para burlarse y hacer críticas al acto de la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Pero aprovechó la ocasión para renovar sus embates contra el presidente argentino. Javier Milei viajó a Oslo y estuvo presente en la ceremonia, pero adelantó su regreso a Buenos Aires y, por lo tanto, no pudo verla personalmente.

Con la presencia de Javier Milei, se entregó el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. (Foto: Reuters)

Por eso, en su discurso, el dictador bolivariano le dedicó esa dura calificación al mandatario libertario. No fue el único blanco de su ácida crítica. También puso en la misma frase al presidente panameño, José Raúl Mulino, enfrentado en la región a Maduro y pleno aliado de los Estados Unidos.

Nicolás Maduro: "El ridículo fue a Oslo..."

Maduro habló con sorna sobre todo lo que sucedió en Oslo este miércoles: "Las personalidades más importantes del Comité de Paz de Oslo que rechazaron que el premio se llenara de sangre y guerra", dijo por la falta de condena a los ataques de Estados Unidos a embarcaciones que salen desde Venezuela.

Milei estuvo en la ceremonia principal en la que Ana, la hija de Corina Machado, aceptó el premio en su nombre y leyó el discurso preparado por su madre. Pero adelantó el regreso a Buenos Aires y no pudo encontrarse con la ganadora del Nobel de la Paz. Entonces, el dictador Venezolano, en sus palabras, no ignoró esa situación.

"Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de Mulino se sumaron a la lujosa habitación de su hotel y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en las calles gritando 'El pueblo unido, jamás será vencido'", expresó con referencia a algunas protestas en Oslo de militantes afines a grupos de izquierda en de la distinción a Machado.

Maduro continuó con sus ironías y señaló que - para él - hubo muy poco apoyo en las calles de Oslo a la opositora a su régimen: "Hoy aplaudo al pueblo de Oslo. Las imágenes de hoy son impactantes en las calles. A diez grados bajo cero, ahí están miles de personas en las calles. Los pueblos del mundo nos están observando y apoyan a Venezuela. Y nosotros vamos a seguir triunfando por el camino de la paz, la estabilidad y el desarrollo a la máxima felicidad posible de nuestro pueblo", dijo.

Maduro solo vio a los todavía menos que estuvieron criticando la ceremonia y se burló de quienes sí, apoyaron a Machado. En ese lote, incluyo a uno de sus preferidos a la hora de atacar: Javier Milei.

Machado llegó a Oslo en una salida de película desde Venezuela. Finalmente, arribó a la capital noruega entrada la noche: cantó el himno venezolano y luego bajó a abrazar a quienes la aguardaban del otro lado de las vallas. Ya en la madrugada, salió al balcón del hotel donde se hospeda su familia para saludar a sus seguidores. Eran las 2.20 de la madrugada cuando se la vio por primera vez. A esa hora, Milei ya había abandonado la capital Noruega.

Por eso, Maduro lo calificó como "rídículo y que se volvió en diarrea".

En otro tramo de su extenso discurso, como siempre, el dictador bolivariano pidió a Estados Unidos "el cese de intervencionismo ilegal y brutal", en medio de las crecientes tensiones por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe. El episodio más grave se acaba de dar: la captura de un buque petrolero en aguas internacionales. La dura y combativa vocera de la Casa Blanca, Pamela Bondi, aseguró que la embarcación transportaba crudo con destino a Irán.

Mientras tanto, Milei emprendía el regreso a la Argentina y Corina Machado, luego de un año y medio, se reencontraba con sus familiares y venezolanos en el exilio. Pero Maduro no perdió el tiempo (ese que se le acaba, según Donald Trump) para volver a burlarse del mandatario argentino. "Me dicen que el ridículo...".

