Navidad accidentada: chocó contra una grúa, tuvo que ser rescatado y se salvó de una tragedia

Uno de los puntos de mayor preocupación durante el operativo fue que el vehículo involucrado comenzó a perder gas natural comprimido (GNC) tras el impacto. Esto obligó a los bomberos a extremar las medidas de seguridad y a trabajar de manera preventiva para evitar una posible explosión o incendio en una zona de alto tránsito, incluso durante la madrugada.

Según se informó posteriormente, el auto siniestrado sería un vehículo de alquiler, por lo que las autoridades buscan establecer si el conductor es un turista. Este dato será clave para la investigación, que intenta reconstruir cómo ocurrió el choque y si existieron factores externos, fallas mecánicas o imprudencias al volante.

Por el momento, las causas del accidente no fueron determinadas. La Policía de la Ciudad anunció que se analizarán las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para intentar esclarecer la mecánica del impacto y establecer eventuales responsabilidades. No se descarta que la velocidad o una distracción hayan sido determinantes en el siniestro.

Nochebuena al límite en la Ciudad de Buenos Aires

El choque en Belgrano no fue un hecho aislado. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, ya se registraron ocho accidentes de tránsito en distintas zonas de la Ciudad en lo que va de la mañana, lo que vuelve a poner en agenda la problemática vial y el aumento de siniestros en horarios de baja circulación.

Entre los episodios más graves se encuentra otro violento choque ocurrido también en Belgrano, en la esquina de Zapiola y Elcano, donde un colectivo de la línea 168 colisionó con una motocicleta. Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió un traumatismo grave de cráneo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Pirovano, donde permanece internado.