"Chape furioso" en Navidad: qué famosos fueron captados a los besos y se forma una nueva pareja

"Chape furioso", exclamaron en el estudio, mientras que Bremer confirmaba que "son compañeros de trabajo en el streaming".

Embed

Con qué famosas salió el Tucu López

El Tucu López, conductor y actor tucumano, fue protagonista de varias relaciones que ocuparon espacio en los medios. Una de las más recordadas fue con Jimena Barón, durante la pandemia de 2020. En aquel momento, ambos decidieron apostar al amor en medio de un contexto mundial crítico.

Sin embargo, el vínculo fue breve: duró apenas seis meses y estuvo marcado por tensiones que ellos mismos reconocieron tiempo después. En septiembre de 2024, López recordó que aquella relación no había funcionado porque “no conectaron del todo”.

Tiempo después, el Tucu inició un romance con Sabrina Rojas, actriz y modelo que venía de separarse de Luciano Castro. Su relación con López se hizo pública en 2021 y rápidamente se convirtió en tema de conversación en la farándula. Aunque el vínculo terminó, ambos mantuvieron un trato cordial. En abril de 2025, el propio López contó que con Sabrina conserva un contacto frecuente y que suelen hablar seguido, incluso después de que ella confirmara su nueva pareja con Gabriel Liñares.

Otra figura que apareció en la vida sentimental del Tucu fue Romina Ricci, actriz y directora. Su relación con López fue más discreta y de bajo perfil, sin tanta exposición mediática como las anteriores. Aunque no tuvo la misma repercusión pública, el romance trascendió en los medios y sumó a la lista de vínculos del conductor con mujeres reconocidas del ambiente artístico.