Brutal ataque en Laferrere: una adolescente de 16 años recibió un disparo por la espalda y quedó paralítica

Embed

“Tiraban tiros, pudo haber sido cualquiera. Había una persona dentro de un auto con sus hijos y su esposa. La chica tuvo mucha suerte de seguir con vida, porque había mucha gente y los disparos fueron al azar”, relató una mujer a la prensa.

Luego del ataque inicial, la violencia continuó. Familiares de la adolescente fueron hasta la casa del agresor para tomar represalias y, en ese contexto, la madre de la víctima habría recibido un disparo.

Captura El agresor finalmente se entregó en una comisaría local.

Allanamientos, amenazas e imputación judicial

La secuencia no terminó allí. Según confirmaron fuentes del caso, familiares del atacante regresaron más tarde a la vivienda de la adolescente e intentaron prender fuego el domicilio, lo que generó un fuerte operativo policial en la zona.

Tras una serie de allanamientos, el agresor finalmente se entregó en una comisaría local. La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa y quedó a cargo del fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada N° 3 de Laferrere.