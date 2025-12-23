Brutal ataque en Laferrere: una adolescente de 16 años recibió un disparo por la espalda y quedó paralítica
La víctima se encontraba esperando para hacer una compra en un kiosco cuando recibió el disparo que la dejó sin poder mover las piernas. El agresor fue identificado y se entregó a la Policía.
Le dispararon a una joven de 16 años y quedó paralítica.
Un violento episodio ocurrido en Laferrere, partido de La Matanza, dejó a una adolescente de 16 años con secuelas irreversibles tras recibir un disparo por la espalda cuando fue a comprar a un kiosco. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y generó una escalada de violencia que incluyó nuevos heridos, amenazas e intentos de incendio.
Según las imágenes que mostró A24, la joven, que ya fue identificado, esperaba afuera del comercio a que otro cliente terminara de comprar cuando, de manera repentina, cayó al piso tras recibir el impacto de bala. Los disparos provinieron desde una esquina cercana y, de acuerdo con los registros, fueron efectuados sin un blanco preciso, en medio de personas que se encontraban en la vía pública.
El estado de la adolescente es grave. Si bien no corre riesgo de vida, el proyectil le provocó lesiones en la médula y las vértebras, lo que derivó en la pérdida total de movilidad en sus piernas. Fue trasladada de urgencia al Hospital Teresa Germani, donde permanece internada.
Según informaron en A24, una de las hipótesis es que el ataque estaría vinculado a una pelea previa entre el agresor y uno de los hermanos de la víctima. Tras ese enfrentamiento, el hombre se habría retirado, pero regresó minutos después en una moto y abrió fuego contra la adolescente como represalia, aunque otro punto de la investigación habla de una pelea entre bandas y descartan la venganza personal.
“Tiraban tiros, pudo haber sido cualquiera. Había una persona dentro de un auto con sus hijos y su esposa. La chica tuvo mucha suerte de seguir con vida, porque había mucha gente y los disparos fueron al azar”, relató una mujer a la prensa.
Luego del ataque inicial, la violencia continuó.Familiares de la adolescente fueron hasta la casa del agresor para tomar represalias y, en ese contexto, la madre de la víctima habría recibido un disparo.
Allanamientos, amenazas e imputación judicial
La secuencia no terminó allí. Según confirmaron fuentes del caso, familiares del atacante regresaron más tarde a la vivienda de la adolescente e intentaron prender fuego el domicilio, lo que generó un fuerte operativo policial en la zona.
Tras una serie de allanamientos, el agresor finalmente se entregó en una comisaría local. La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa y quedó a cargo del fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada N° 3 de Laferrere.