Mar del Plata: un kiosquero sobrevivió a un asalto gracias a los chicles

Embed

"Uno de los malvivientes (eran dos) me pidió plata, no reaccioné y ahí me tiró el primer tiro, que le pegó a los chicles; por eso no me dio a mí", contó el comerciante respecto de lo que vivió el lunes pasado, alrededor de las 14, en el local situado en la avenida Peralta Ramos al 700.