"Icardi quiere seguir casado con Wanda": el giro inesperado tras la audiencia de divorcio en Italia

En paralelo, comenzó a mencionarse el tema del adulterio, un eje que podría ser clave en la defensa del jugador. Según trascendió, Icardi intentaría demostrar una infidelidad de Wanda para evitar pagar la compensación. “Creo que al pagar la compensación financiera él estaría reconociendo que no hubo un causal de Wanda para el divorcio”, deslizó Zaffora.

Desde el entorno de la cantante de Bad Bitch aseguran que ella “no quiere ceder nada” y que todo se definirá en la Justicia. Incluso sostienen que “Mauro Icardi no suelta y quiere seguir casado con Wanda Nara”.

La jueza fijó una nueva audiencia para el 25 de marzo. Allí deberá definirse el futuro del matrimonio. “Si no se resuelve, la jueza puede poner una cuota que complicaría ampliamente a Mauro Icardi”, advirtió el panelista.

Qué dijo la abogada de Mauro Icardi sobre Wanda Nara tras su posteo

Tras la última jugada mediática de Wanda Nara, la abogada de Mauro Icardi, Lara Piro, salió al cruce con declaraciones contundentes y críticas directas hacia la cantante de Bad Bitch.

“Me asusta porque habla de una patología grosera por todo lo que inventa”, expresó en Cortá por Lozano (Telefe), luego de que circulara un video en el que se veía a alguien parecido al delantero del Galatasaray besando a una mujer en una fiesta, lo que se interpretó como un supuesto engaño a la China Suárez.

De inmediato, Piro desmintió las versiones de chats y videollamadas que se habían instalado en los medios: “No hubo videollamada, Mauro no habla así, no chatea así. Yo leí los chats de él pidiéndole por favor a Wanda de volver. Ni siquiera gusaneando Mauro habla así. Mauro está muy bien y está muy enamorado. Y no era el del video. Y se nota porque tiene toda la nuca tatuada. Pero pues si lo fuera, ¿por qué no lo dejan vivir en paz? Si la que tomó la decisión de separarse fue ella, y él le rogó”.

La letrada también recordó episodios pasados que involucraron a Wanda: “¿Ustedes se olvidan que esta es la misma señora que filtró chats sexuales del padre de sus hijos? Imágenes sexuales... Chats donde había una funcionaria en relación a la vida íntima de las nenas”.

Finalmente, Piro fue categórica respecto al futuro inmediato de la pareja: “El divorcio sale en pocos días. En pocos días Mauro va a recuperar su aptitud personal y se va a poder casar. Lo sabrá ella o su psicóloga, pero hay que soltar”.