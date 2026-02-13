Con la Reforma Laboral adentro, ¿En qué fase del plan entra el gobierno de Milei?

Caputo habló de "transición" con la UIA, en un clima de euforia por el triple triunfo político en el Congreso

Caputo con la UIA

Este viernes, en medio de ese clima de euforia por el triple triunfo político del gobierno en el Congreso: además de la reforma laboral, logró media sanción y avanzan hacia la definitiva la semana que viene, las leyes de baja la edad de imputabilidad de los menores y el acuerdo Mercosur-UE, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a la cúpula de la Unión Industrial Argentina para hablar de la próxima fase del plan económico.

Así lo contó Caputo en un extenso mensaje en la red X: "Excelente reunión con el titular de la UIA, Martín Rappallini, Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués".

"Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL, de la medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI para Pymes", relató el ministro de Economía.

Y agregó: "Todos estos cambios, junto con la ley de Inocencia fiscal serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo".

"También hablamos de la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas. Hay una gran relación con la UIA, y continuaremos trabajando juntos para que la gente tenga finalmente acceso a mejores productos, a mejores precios", señaló Caputo.

Fue la respuesta del ministro de Economía al plan económico alternativo que le llevó la UIA para reclamar medidas que ayuden a la reactivación del consumo, que hoy afecta a la industria local con cierres y suspensiones masivas de trabajadores, y que amenaza con hacer fracasar el plan económico.

El último dato sobre utilización de la capacidad instalada en la industria, correspondiente a diciembre último, fue de 53,8%, nivel que resulta inferior al 56,7% registrado doce meses atrás, que ya de por sí era un nivel bajo.

Las iniciativas que llevó la central fabril al titular del Palacio de Hacienda incluyen la implementación de un mecanismo conveniente de financiamiento en cuotas con el propósito de estimular el consumo (semejante al Ahora 12, pero sin que implique subsidios estatales).

Entre otras propuestas, también plantearon la implementación de estímulos impositivos para sectores clave como la construcción, dado el efecto multiplicador de esta actividad.

Uno de los problemas que enfrenta la producción es “el elevado peso de los impuestos”, señalan los empresarios. Al respecto, la UIA está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para lograr una baja de la presión tributaria, tanto nacional como provincial.

Justamente, la baja del impuesto a las ganancias que incluía la reforma laboral tuvo que ser retirada del texto de la ley por presión de los gobernadores que perdían unos 2 billones de pesos de recaudación por el impuesto coparticipable.

Ahora Milei y Caputo planean incluir la baja de impuestos en un proyecto de reforma tributaria integral, pero que todavía no tiene fecha de presentación.

Según había admitido Manuel Adorni meses atrás ante una consulta de A24.com el gobierno bajará impuestos solo cuando esté garantizado el superávit fiscal, con aumentos de ingresos por crecimiento de la economía.

Mientras espera que antes de que termine febrero los tres proyectos se confirmen en leyes, en la Casa Rosada ahora piensan en redoblar la apuesta y esperan avanzar en la sanción de la ley de glaciares, con la idea de atraer inversiones para el desarrollo de la industria y exportaciones en minería y tierras raras, uno de los ejes centrales del acuerdo comercial firmado recientemente con la administración de Donald Trump y varios países europeos.

En la Casa se muestran además envalentonados en avanzar con otros temas para consolidar el poder político de Milei, teniendo en cuenta la debilidad política de la oposición, y piensan en la presentación de nuevos proyectos como una ley de financiamiento universitario para contrarrestar la aprobada el año pasado por la oposición, que según el gobierno, "no tiene fondos para ser aplicada porque rompe el eje del plan económico libertario, centrado en el superávit fiscal".

El ala política de Milei sueña además con avanzar este 2026 con la reforma electoral que no pudo consensuar por falta de apoyo el año pasado, como fue la eliminación definitiva de las PASO, y el cambio del sistema electoral, de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Milei ya no oculta la intención de postularse a la reelección en 2027, y eso lo admiten en la mesa de conducción de LLA, donde le preparan varias incursiones por el interior del país durante este año, en el marco de lo que denominan el "Tour de la Gratitud".

En la mitad de la semana más política del verano, Milei y Caputo difundieron un mensaje en redes sociales con una foto junto al titular del Banco Central, luego de compartir un almuerzo en la residencia de Olivos, que dejaron en un manto de misterio, un anticipo de inminentes anuncios económicos, que algunos en la Casa Rosada vincularon a una posible salida de lo que queda del cepo cambiario, que hoy sobre todo afecta a sectores empresarios.

Lo cierto es que después de la media sanción de la reforma laboral y el resto de los triunfos políticos en el Congreso, a pesar de que los logros se dieron en medio de graves incidentes por protestas frente al Congreso, el dólar oficial cerró la segunda semana de febrero en un contexto de bajas sostenidas: desde que arrancó el año, el tipo de cambio mayorista cae más de 4%.

En este sentido, las bajas de los últimos días prolongaron la tendencia, ya que, pese al mal dato de inflación que se conoció el martes, la media sanción de la reforma laboral este miércoles fue bien recibida por el mercado. Se trata de una tendencia que convive la racha compradora del BCRA, que ya lleva acumulados casi u$s900 millones desde que comenzó febrero.