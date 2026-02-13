Por qué la causa contra "La Toretto" entra hoy en su etapa decisiva antes del juicio
La audiencia de este viernes en La Plata podría marcar el punto final de la etapa preparatoria y dar paso al juicio oral que, de confirmarse, se desarrollaría durante 2026. Felicitas Alvite está acusada de homicidio con dolo eventual por la muerte del motociclista Walter Armand.
La Justicia de La Plata avanza hacia el juicio oral contra Felicitas Alvite, alias "La Toretto", acusada de homicidio con dolo eventual por la muerte del motociclista Walter Armand.
La causa que tiene como principal imputada a Felicitas Alvite, conocida públicamente como “La Toretto”, ingresó en una etapa decisiva de cara al juicio oral por la muerte del motociclista Walter Armand. Este viernes se llevará adelante una audiencia clave en los tribunales de La Plata que podría definir el esquema probatorio, ordenar el tramo final del expediente y anticipar la fecha del debate que buscará determinar responsabilidades penales por uno de los casos más resonantes de los últimos años.
La joven enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de hasta 25 años de prisión. En paralelo, también deberá responder ante la Justicia Valentina Velázquez, la conductora del otro vehículo que, según la hipótesis fiscal, participaba en una carrera ilegal al momento del impacto.
Una audiencia clave antes del juicio
La convocatoria fue fijada para las 8 de la mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata. Se trata de la tercera audiencia preliminar en la causa y, según fuentes judiciales, podría ser determinante para cerrar definitivamente la etapa preparatoria.
El objetivo central será ordenar el debate oral, revisar la prueba ofrecida por las partes, excluir elementos considerados impertinentes o repetitivos y definir la lista final de testigos que declararán durante el juicio.
De acuerdo con el portal 0221, esta instancia delimita qué hechos y responsabilidades serán objeto de discusión pública. En otras palabras, marcará el alcance exacto del proceso que deberá establecer si Alvite asumió conscientemente el riesgo de provocar un resultado fatal.
La acusación: velocidad, semáforos en rojo y dolo eventual
El hecho que dio origen a la causa ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2023, cuando Walter Armand circulaba en su motocicleta por la avenida 13, entre las calles 531 y 532.
Según la reconstrucción fiscal, Alvite manejaba a más de 90 kilómetros por hora y habría cruzado varios semáforos en rojo en el marco de una supuesta carrera ilegal con otro vehículo. El impacto fue fatal.
Inicialmente la carátula fue por homicidio culposo, pero con el avance de la investigación se agravó a homicidio simple con dolo eventual, al considerar que la conductora habría asumido el riesgo de provocar una muerte.
Uno de los ejes centrales del debate será el material de cámaras de seguridad, que muestran a los vehículos desplazándose a alta velocidad y atravesando cruces con luz roja. Esas imágenes serán pieza clave en el juicio.
La situación procesal de Alvite
Tras idas y vueltas judiciales, Felicitas Alvite cumple actualmente arresto domiciliario. En octubre de 2023, la Cámara de Apelación y Garantías había rechazado el beneficio, pero luego la Cámara de Casación Bonaerense anuló esa decisión y habilitó la posibilidad de que esperara el juicio en su casa.
Desde mayo del año pasado, el Tribunal Oral II le concedió la morigeración de la prisión preventiva. No obstante, la familia de Armand presentó recursos para intentar revertir esa situación.
En diciembre, la defensa solicitó autorización para que la joven pudiera salir dos veces por semana a trabajar como niñera, bajo el argumento de “reinserción laboral”. Sin embargo, el pedido fue rechazado por la Justicia.
Durante el tiempo que permanece en su domicilio, la joven reactivó su perfil en redes sociales, donde publicó imágenes y videos, lo que generó controversia pública.
La defensa y la estrategia
La defensa de Alvite está encabezada por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, quienes han cuestionado distintos aspectos de la investigación y buscan limitar la cantidad de testigos y pruebas que se incorporarán al juicio.
En audiencias anteriores hubo fuertes cruces con la fiscalía y planteos técnicos sobre la validez de determinados elementos probatorios. Parte de esos debates quedaron abiertos y deberán resolverse en la jornada prevista.
El bloque acusatorio está conformado por el fiscal de juicio Martín Chiorazzi y los abogados del particular damnificado, que representan a la familia de Armand.
El rol de Valentina Velázquez
Además de Alvite, será juzgada Valentina Velázquez, imputada por el delito de prueba ilegal de velocidad. Según la hipótesis fiscal, ambas jóvenes habrían estado compitiendo en la vía pública.
La familia de la víctima reclama que la imputación contra Velázquez sea más grave, al considerar que su participación fue activa en el desenlace fatal.
Ambas conductoras fueron inhabilitadas para conducir mientras se sustancia el proceso.
Un expediente atravesado por la polémica
Desde el inicio, el caso generó fuerte repercusión pública. La figura de Alvite fue rápidamente asociada al apodo mediático de “La Toretto”, en referencia a la saga cinematográfica, lo que incrementó la exposición del expediente.
Las audiencias preliminares anteriores estuvieron marcadas por tensiones. En la primera, la defensa denunció presuntas irregularidades en la incorporación de pruebas. En la segunda, hubo avances en la reducción del listado de testigos, pero quedaron cuestiones técnicas pendientes.
La audiencia de esta semana podría finalmente fijar el calendario definitivo del juicio oral, lo que pondría fin a meses de especulación sobre la fecha de inicio del debate.
La expectativa de la familia
Para la familia de Walter Armand, la audiencia representa un paso clave en la búsqueda de justicia. Desde el primer momento sostienen que no se trató de un simple accidente, sino de una conducta consciente y temeraria.
“Queremos que se esclarezcan responsabilidades”, han expresado en distintas oportunidades.
El proceso incluirá declaraciones de peritos accidentológicos, médicos, efectivos policiales y testigos presenciales, además del análisis técnico de los registros fílmicos.