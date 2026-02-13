Por qué la causa contra "La Toretto" entra hoy en su etapa decisiva antes del juicio

De acuerdo con el portal 0221, esta instancia delimita qué hechos y responsabilidades serán objeto de discusión pública. En otras palabras, marcará el alcance exacto del proceso que deberá establecer si Alvite asumió conscientemente el riesgo de provocar un resultado fatal.

La acusación: velocidad, semáforos en rojo y dolo eventual

El hecho que dio origen a la causa ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2023, cuando Walter Armand circulaba en su motocicleta por la avenida 13, entre las calles 531 y 532.

Según la reconstrucción fiscal, Alvite manejaba a más de 90 kilómetros por hora y habría cruzado varios semáforos en rojo en el marco de una supuesta carrera ilegal con otro vehículo. El impacto fue fatal.

Inicialmente la carátula fue por homicidio culposo, pero con el avance de la investigación se agravó a homicidio simple con dolo eventual, al considerar que la conductora habría asumido el riesgo de provocar una muerte.

Uno de los ejes centrales del debate será el material de cámaras de seguridad, que muestran a los vehículos desplazándose a alta velocidad y atravesando cruces con luz roja. Esas imágenes serán pieza clave en el juicio.

la toretto La Justicia de La Plata avanza hacia el juicio oral contra Felicitas Alvite, alias "La Toretto", acusada de homicidio con dolo eventual por la muerte del motociclista Walter Armand.

La situación procesal de Alvite

Tras idas y vueltas judiciales, Felicitas Alvite cumple actualmente arresto domiciliario. En octubre de 2023, la Cámara de Apelación y Garantías había rechazado el beneficio, pero luego la Cámara de Casación Bonaerense anuló esa decisión y habilitó la posibilidad de que esperara el juicio en su casa.

Desde mayo del año pasado, el Tribunal Oral II le concedió la morigeración de la prisión preventiva. No obstante, la familia de Armand presentó recursos para intentar revertir esa situación.

En diciembre, la defensa solicitó autorización para que la joven pudiera salir dos veces por semana a trabajar como niñera, bajo el argumento de “reinserción laboral”. Sin embargo, el pedido fue rechazado por la Justicia.

Durante el tiempo que permanece en su domicilio, la joven reactivó su perfil en redes sociales, donde publicó imágenes y videos, lo que generó controversia pública.

La defensa y la estrategia

La defensa de Alvite está encabezada por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, quienes han cuestionado distintos aspectos de la investigación y buscan limitar la cantidad de testigos y pruebas que se incorporarán al juicio.

En audiencias anteriores hubo fuertes cruces con la fiscalía y planteos técnicos sobre la validez de determinados elementos probatorios. Parte de esos debates quedaron abiertos y deberán resolverse en la jornada prevista.

El bloque acusatorio está conformado por el fiscal de juicio Martín Chiorazzi y los abogados del particular damnificado, que representan a la familia de Armand.

El rol de Valentina Velázquez

Además de Alvite, será juzgada Valentina Velázquez, imputada por el delito de prueba ilegal de velocidad. Según la hipótesis fiscal, ambas jóvenes habrían estado compitiendo en la vía pública.

La familia de la víctima reclama que la imputación contra Velázquez sea más grave, al considerar que su participación fue activa en el desenlace fatal.

Ambas conductoras fueron inhabilitadas para conducir mientras se sustancia el proceso.

Un expediente atravesado por la polémica

Desde el inicio, el caso generó fuerte repercusión pública. La figura de Alvite fue rápidamente asociada al apodo mediático de “La Toretto”, en referencia a la saga cinematográfica, lo que incrementó la exposición del expediente.

Las audiencias preliminares anteriores estuvieron marcadas por tensiones. En la primera, la defensa denunció presuntas irregularidades en la incorporación de pruebas. En la segunda, hubo avances en la reducción del listado de testigos, pero quedaron cuestiones técnicas pendientes.

La audiencia de esta semana podría finalmente fijar el calendario definitivo del juicio oral, lo que pondría fin a meses de especulación sobre la fecha de inicio del debate.

La expectativa de la familia

Para la familia de Walter Armand, la audiencia representa un paso clave en la búsqueda de justicia. Desde el primer momento sostienen que no se trató de un simple accidente, sino de una conducta consciente y temeraria.

“Queremos que se esclarezcan responsabilidades”, han expresado en distintas oportunidades.

El proceso incluirá declaraciones de peritos accidentológicos, médicos, efectivos policiales y testigos presenciales, además del análisis técnico de los registros fílmicos.