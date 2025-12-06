La Toretto, con prisión domiciliaria, pidió permiso para trabajar: qué propuesta recibió

la toretto de la plata.jpg

El juicio contra Alvite aún no tiene fecha de inicio. La tercera audiencia preliminar se realizará el 18 de febrero de 2026 en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, con el objetivo de continuar evaluando y depurando la prueba presentada por todas las partes. La audiencia será presencial y contará con la presencia de la fiscalía, la querella y la defensa.

Además de Alvite, también está acusada su amiga Valentina Velázquez. Ambas enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.