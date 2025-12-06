La Toretto, con prisión domiciliaria, pidió permiso para trabajar: qué propuesta recibió

Pese a encontrarse bajo prisión domiciliaria, Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto”, solicitó poder trabajar como niñera durante diciembre de 2025 y enero de 2026.
Pese a encontrarse bajo prisión domiciliaria, Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto”, solicitó poder trabajar como niñera durante diciembre de 2025 y enero de 2026.
Así lo confirmó la defensa de la joven, acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand, de 36 años, en abril de 2024, en La Plata, tras cruzar varios semáforos en rojo a una velocidad que, según la pericia judicial, alcanzó los 90 kilómetros por hora.
El abogado Flavio Gliemmo explicó que Alvite fue contactada por una familia que vive cerca de su domicilio para cuidar a un bebé dos tardes por semana, lo que implicaría salir de su casa. La actividad sería compatible con sus planes de iniciar estudios universitarios el próximo año.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 deberá decidir si aprueba la solicitud. Antes de tomar una resolución, el fiscal Martín Raúl Chiorazzi y los abogados de la querella podrán expresar su postura.
El juicio contra Alvite aún no tiene fecha de inicio. La tercera audiencia preliminar se realizará el 18 de febrero de 2026 en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, con el objetivo de continuar evaluando y depurando la prueba presentada por todas las partes. La audiencia será presencial y contará con la presencia de la fiscalía, la querella y la defensa.
Además de Alvite, también está acusada su amiga Valentina Velázquez. Ambas enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.