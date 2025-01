Más problemas entre vecinos: detuvieron a "la abuela pistolera" que amenazaba a todos desde el techo de Wilde

Detuvieron a la abuela que amenazaba a sus vecinos con un arma

Hace dos años y medio, los vecinos recurrieron a los medios de comunicación para visibilizar la denuncia que no avanzaba en la Justicia. Este jueves, A24 se acercó a la zona para conocer las repercusiones de la detención pero prefirieron no hablar públicamente para no entorpecer la investigación.

Las denuncias contra Lazarte se acumularon desde la pandemia y con el pasar de los años. Los vecinos de Wilde relataron una serie de incidentes que involucraban amenazas con armas de fuego y destrozos en propiedades. Uno de los casos más destacados ocurrió en diciembre, cuando la mujer ingresó al patio de un vecino y rompió los cristales de las ventanas tras una discusión por un auto estacionado frente a su casa.

A pesar de las múltiples denuncias, las autoridades no lograron detener a Lazarte hasta esta semana. Aunque existía una orden de arresto en su contra, la mujer logró evadir a la policía hasta que finalmente fue localizada el miércoles.

Una vez en la comisaría, se confirmó que Lazarte tenía antecedentes relacionados con hechos de violencia y posesión ilegal de armas. La investigación reveló que la mujer portaba un arma de fuego de uso civil cuya tenencia no estaba registrada. Este elemento fue clave en los incidentes de amenazas que protagonizó en el barrio.