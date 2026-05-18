AGUINALDO para JUBILADOS de ANSES: qué va a pasar en junio 2026

Se establece que para los jubilados de ANSES en junio que perciben el haber mínimo, el monto del aguinaldo se ubicará exactamente en $201.698,31. Al sumarse esta cifra con el haber básico indexado por movilidad ($403.396,63) y el bono extraordinario de $70.000, los adultos mayores de la escala más baja accederán a un total bruto unificado de $675.094,94 en su misma jornada de cobro por DNI.

¿Cómo se paga el medio aguinaldo junto al haber mínimo?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará de forma unificada la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El cálculo de este concepto se realiza aplicando el 50% sobre la mayor remuneración mensual percibida en el semestre, lo que sumará un extra de $201.698,31 sobre el haber básico bruto de la escala mínima.

Se establece que los jubilados de ANSES en junio que perciben la mínima cobrarán de forma conjunta el haber actualizado por movilidad ($403.396,63), el aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000. Los beneficiarios pueden disponer del saldo total mediante el uso de la tarjeta de débito oficial, evitando traslados innecesarios a las cajas físicas de las entidades bancarias habilitadas por ANSES.

¿Qué montos rigen para el sistema SUAF familiar en junio?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el ajuste del 2,6% sobre las asignaciones familiares por hijo bajo el sistema de trabajadores en relación de dependencia. El monto base para el primer escalón de ingresos familiares se reconfigura en $72.487,93, actualizando en paralelo los topes de facturación para los monotributistas integrados en el padrón.

Se informa que para consultar las fechas exactas de cobro del salario familiar y los haberes previsionales superiores, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá habilitada su plataforma virtual. Los beneficiarios pueden descargar el recibo de haberes digital ingresando al portal de la ANSES con su Clave de la Seguridad Social para corroborar de forma anticipada las sumas netas depositadas en sus cajas de ahorro.

¿Qué canales informativos permanecen activos para el sector pasivo?

Se establece que la aplicación Mi ANSES y la línea telefónica gratuita 130 funcionan como las vías oficiales de comunicación para corroborar los días de acreditación del aguinaldo.