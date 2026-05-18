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AUH de ANSES: confirman el nuevo valor por hijo con el ajuste de junio

Se confirmó el impacto del incremento mensual sobre las prestaciones sociales administradas por el organismo previsional. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la movilidad automática derivada del Índice de Precios al Consumidor, reconfigurando los saldos de la AUH.

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AUH de ANSES: confirman el nuevo valor por hijo con el ajuste de junio

AUH de ANSES: confirman el nuevo valor por hijo con el ajuste de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará la actualización de los haberes destinados al universo de la protección social a partir de este ciclo operativo. Tras procesarse el indicador del 2,6% de inflación emitido por el INDEC para el mes de abril, se informa que la AUH de ANSES experimentará una suba nominal en los recibos de sus titulares. Esta medida busca resguardar de forma directa el poder de compra de las familias que no cuentan con ingresos formales.

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El sistema de liquidaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social opera bajo la modalidad de pago directo en las cuentas de seguridad social registradas. Se confirma que el ajuste mensual automático alcanza también a la Asignación Universal por Embarazo (AUE), elevando la cobertura del Estado nacional frente a la canasta alimentaria básica. Las familias percibirán el beneficio respetando el esquema escalonado de terminaciones de documento de identidad.

Durante el presente período, la Administración Nacional de la Seguridad Social coordinará la unificación de los haberes con las transferencias de apoyo nutricional vigentes. Al monto actualizado de la AUH de ANSES se le integran los recursos extraordinarios de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en las categorías correspondientes. Se establece que la transparencia en la difusión de estos montos es fundamental para la organización de la economía doméstica de los beneficiarios.

¿Cuál es el monto de la AUH de ANSES con el aumento de junio?

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AUH de ANSES: confirman el nuevo valor por hijo con el ajuste de junio

AUH de ANSES: confirman el nuevo valor por hijo con el ajuste de junio

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó el valor total de la Asignación Universal por Hijo en $144.959,44 para la zona general del país. De esta suma bruta indexada por movilidad, el organismo previsional realiza una retención preventiva mensual del 20%, depositando de forma directa el 80% neto en la cuenta de la titular.

Se establece que en los casos de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto nominal bruto se eleva técnicamente a la misma cifra de $144.959,44 para este período de junio. El saldo de libre disponibilidad retenido se acumula en las bases de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social y se libera de forma unificada una vez al año tras la presentación formal de la documentación correspondiente.

¿Qué adicionales complementan la liquidación mensual por hijo?

Se confirma que los titulares de la AUH de ANSES acceden en la misma jornada bancaria a los fondos del programa Tarjeta Alimentar, subsidio que se adjudica de oficio según la cantidad de menores a cargo registrados. Asimismo, para los hogares con niños de hasta 3 años, la Administración Nacional de la Seguridad Social adiciona el Complemento Leche destinado a asegurar la nutrición en la primera infancia.

Se informa que estos extras que unifica la Administración Nacional de la Seguridad Social permiten consolidar un ingreso de bolsillo que se liquida de forma remota. Al gestionarse los depósitos mediante la red de cajeros automáticos, las familias bajo la órbita de la AUH de ANSES disponen de la totalidad de la asistencia social estatal sin intermediarios ni necesidad de realizar trámites de validación presencial en las delegaciones.

¿Qué canales están habilitados para supervisar la fecha de acreditación?

Se establece que los beneficiarios pueden verificar el día exacto de cobro ingresando con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social al aplicativo móvil oficial de la entidad previsional.

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