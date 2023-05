Masacre de Monte | El duro relato de la mamá de Gonzalo, una de las víctimas: "Cuando lo asesinaron, me mataron a mí"

La declaración comenzó pasadas las 10.30 y abrió la segunda audiencia que tiene como imputados al excapitán de la policía bonaerense Rubén Alberto García y a los oficiales Leandro Ecilape, Mariano Ibáñez y Manuel Monreal, quien se retiró de la sala tras pedir no escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas de la Masacre de Monte.

Presenciando la declaración, se encontraban en la sala de audiencias la única sobreviviente del hecho, Rocío Quagliarello (17) -de entonces 13 años-, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y el subsecretario de DD.HH. bonaerense, Matías Moreno.

Durante su testimonio, la mamá de Gonzalo Domínguez contó que interpretó como "algo normal" que su hijo saliera con Danilo Sansone rumbo a la plaza de San Miguel del Monte el día de los hechos, aunque, con el pasar de las horas, le pareció que era "rarísimo" que no le contestara el teléfono ya que "era un hijo excelente".

montegrande.jpg La Masacre de Monte. Gonzalo Domínguez, Danilo Sansone, Camila López y Aníbal Suárez.

"Le dije que no venga tarde porque teníamos a su padre internado en La Plata por un ACV isquémico y teníamos que madrugar. A la madrugada me enteré había pasado un accidente en la ruta de un Fiat 147. A las 4.30 se me despertó un sexto sentido como madre. Me fui al hospital, pero lo vi lleno de gente, no me animé a entrar. Di la vuelta y cuando llego a mi casa, veo que para una moto con dos personas que me dijeron que Gonzalo estaba en el auto", relató con lágrimas en sus ojos Susana.

A continuación, la mamá de la víctima contó que volvió al hospital, donde se encontró con la intendenta de aquel entonces Sandra Mayor y los funcionarios municipales Hugo Medus y Claudio Martínez, quienes le negaron que hubieran existido disparos contra el Fiat 147 en el que viajaba Gonzalo.

"Después de eso, sale una médica que me dice que había un cuerpo sin reconocer. Le dije que quería entrar a verlo. Cuando entro a la sala había cuatro cuerpos tapados. Me llevan al cuerpo y con solo verle las medias iba a saber si era mi hijo o no. Le destaparon los pies y alcancé a ver sus pies y su ropa interior. Pedí que si su carita no estuviera destrozada, quería verlo, le descubrieron la cara y le veo con un golpe muy fuerte en la sien. Salí de ahí destrozada: había perdido a mi Gonzalo", recordó.

"Gonzalo era un chico normal, tenía una vida muy tranquila en Monte, tenía todo muy cerca. Practicaba todos los deportes. Él era mi compañero, me sacaron todo. Su muerte dejó a toda una familia destrozada", expresó la mujer.

persecución masacre monte.jpg Masacre de San Miguel del Monte. Una parte de la persecución, captada por las cámaras.

Tas el testimonio de Ríos, está previsto que sigan declarando los padres del resto de las víctimas de la denominada "Masacre de Monte", quienes recién entonces podrán ingresar a la sala de audiencias de los tribunales platenses para presenciar las audiencias como particulares damnificados.

El juicio se inició ayer con la elección del jurado popular que dentro de 10 días deberán definir si los policías imputados son culpables o no culpables de los delitos de "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público".

Masacre de Monte: "es nefasto para mí ver a los policías"

Tras declarar en la audiencia, Susana Ríos dialogó con A24 y dio detalles sobre la muerte de su hijo y la Masacre de Monte. "Fue un relato doloroso para mí porque tengo que volver atrás, pero me dediqué solamente el jurado", expresó, y agregó: "Mi relato fue desde que me enteré hasta los días en los que pasó la investigación con respecto al disparo".

Embed

"Yo ya sabía por las redes que había habido disparos, aunque no sabía lo que había pasado con mi hijo", contó sobre lo que sucedió esa noche. "No los vi, no los tuve cara a cara, solo me dirigí a su señoría y al jurado. No hace falta porque es muy nefasto verlos. No tengo odio, pero no tengo la necesidad de verlos. Sé que vamos a tener una condena ejemplar", dijo sobre los policías acusados.

Cómo ocurrió la masacre de San Miguel del Monte

La masacre de San Miguel del Monte ocurrió el 20 de mayo de 2019 por la madrugada, cuando cuatro policías de la Bonaerense le robaron la vida a tres preadolescentes y a un joven que habían salido a dar vueltas a bordo de un Fiat 147.

policias masacre monte.jpg Dos de los policías detenidos por la masacre de Monte.

En rigor, esa noche, mientras paseaban cerca de la 1 de la mañana, hubo una persecución y tiros contra el auto de los chicos. De pronto, chocaron contra un camión y los cuatro tripulantes -Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13), Camila López (13) y Aníbal Suárez (22)- fallecieron en el acto. Solo Rocío Quagliariello, de entonces 13 años, sobrevivió al horror luego de estar internada más de un mes.

Eran seguidos a toda velocidad por Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, que realizaban un patrullaje por el barrio Montemar.