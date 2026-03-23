Picante respuesta de Cora Debarbieri a la furia de Susana Roccasalvo por la interna en MasterChef

Susana Roccasalvo sorprendió en Impacables (El Nueve) al apuntar directamente contra el programa Infama (América Tv) por la información de las internas entre los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo del que formó parte.
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La periodista Cora Debarbieri contestó al fuerte enojo de Susana Roccasalvo por la información sobre los roces entre los participantes de MasterChef Celebrity.
Susana Roccasalvo sorprendió en Impacables (El Nueve) al apuntar directamente contra el programa Infama (América Tv) por la información de las internas entre los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo del que formó parte.
La conductora desmintió rotundamente un mal clima entre los participantes que pasaron por el ciclo de cocina: "Es totalmente mentira. Nadie etá peleado, todos nos llevamos muy bien", sostuvo visiblemente molesta.
Lo cierto es que este lunes Cora Debarbieri se refirió a este tema en Desayuno Americano y le contestó de manera contundente a la conductora y mostrando pruebas de los varios conflictos mediáticos que se dieron a lo largo del reality conducido por Wanda Nara, con la fuerte pelea entre Marixa Balli y Esteban Mirol como exponente máximo o los rumore de diferencias entre Ian Lucas y el Chino Leunis.
"Estuvimos hablando de los líos que hay en MasterChef que se vieron en las reuniones o cumpleaños entre los participante, algunos lo hacen por separados, algunos van a alguno, otros a otros, no se juntan, todo esto que etoy diciendo sucede. Roccasalvo evidentemente vio Infama, no le gustó como participante de MasterChef e hizo un descargo", explicó la panelista en el ciclo que conduce Pamela David.
Y agregó contundente tras repasar al aire algunos de los cortocircuitos que se dieron entre los participantes del reality a lo largo de las emisiones: "Les agradezco a todos lo colegas que están mirando y que recuerdan bien todos estos enfretntmientos", comenzó.
"Estaba muy enojada, no sé qué la pudo sacar tanto. No sé qué la habrá enojado tanto, le habrá tocado una fibra muy íntima", deslizó Cora Debarbieri sobre la furia al aire de Susana Roccasalvo.
Y cerró picante: "Desde acá muy humildemente le recordamos esto a Susana por si en algún momento se fue de vacacioness o estaba en alguna cena y no vio lo qué pasaba".
Ian Lucas le hizo un drástico pedido a Telefe tras consagrarse campeón de MasterChef Celebrity relacionado con Evangelina Anderson y que reavivó el escándalo por el romance que ella nunca reconoció.
El cantante y Youtuber pidió de manera explícita no presentarse en el programa Cortá por Lozano si en el estudio se encontraba Evangelina Anderson, con quien mantiene un tenso antecedente mediático vinculado a un supuesto romance.
Fue Yanina Latorre quien dio detalles al respecto y contó que el cantante tenía organizada una agenda completa de apariciones en distintos programas del canal tras su victoria en el reality gastronómico con una marcación especial referida al ciclo conducido por Verónica Lozano.
“Ian iba a hacer hoy todos los programas de Telefe, pero como a Evangelina le tocaba estar en el programa de Vero, se bajó”, relató la conductora en SQP (América TV).
Ante esto, la visita de Ian Lucas al programa se dará cuando Evangelina Anderson se tome unos días de vacaciones ya programados y así evitar el tenso reencuentor en el estudio de televisión tras el escándalo por los rumores lo que involucró sentimentalmente durante gran parte de la competencia gatronómica.