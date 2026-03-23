Picante respuesta de Cora Debarbieri a la furia de Susana Roccasalvo por la interna en MasterChef

Y agregó contundente tras repasar al aire algunos de los cortocircuitos que se dieron entre los participantes del reality a lo largo de las emisiones: "Les agradezco a todos lo colegas que están mirando y que recuerdan bien todos estos enfretntmientos", comenzó.

"Estaba muy enojada, no sé qué la pudo sacar tanto. No sé qué la habrá enojado tanto, le habrá tocado una fibra muy íntima", deslizó Cora Debarbieri sobre la furia al aire de Susana Roccasalvo.

Y cerró picante: "Desde acá muy humildemente le recordamos esto a Susana por si en algún momento se fue de vacacioness o estaba en alguna cena y no vio lo qué pasaba".

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El nuevo episodio que marca el feroz enfrentamiento entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Ian Lucas le hizo un drástico pedido a Telefe tras consagrarse campeón de MasterChef Celebrity relacionado con Evangelina Anderson y que reavivó el escándalo por el romance que ella nunca reconoció.

El cantante y Youtuber pidió de manera explícita no presentarse en el programa Cortá por Lozano si en el estudio se encontraba Evangelina Anderson, con quien mantiene un tenso antecedente mediático vinculado a un supuesto romance.

Fue Yanina Latorre quien dio detalles al respecto y contó que el cantante tenía organizada una agenda completa de apariciones en distintos programas del canal tras su victoria en el reality gastronómico con una marcación especial referida al ciclo conducido por Verónica Lozano.

“Ian iba a hacer hoy todos los programas de Telefe, pero como a Evangelina le tocaba estar en el programa de Vero, se bajó”, relató la conductora en SQP (América TV).

Ante esto, la visita de Ian Lucas al programa se dará cuando Evangelina Anderson se tome unos días de vacaciones ya programados y así evitar el tenso reencuentor en el estudio de televisión tras el escándalo por los rumores lo que involucró sentimentalmente durante gran parte de la competencia gatronómica.