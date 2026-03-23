La noticia que todos los jubilados de ANSES estaban esperando de cara a abril

Sin embargo, el dato más relevante para los beneficiarios no es solo el aumento porcentual, sino el ingreso final que efectivamente recibirán en sus cuentas, donde entran en juego otros componentes.

El bono vuelve a ser protagonista: un refuerzo que sigue congelado

Como viene ocurriendo en los últimos meses, el Gobierno mantendrá el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos.

Este refuerzo, que en su momento fue clave para compensar la pérdida de poder adquisitivo, permanece sin actualizaciones desde hace varios meses, lo que implica que, en términos reales, su impacto se ha ido reduciendo frente a la inflación.

A pesar de ello, sigue siendo determinante:

gracias a este adicional, ningún jubilado de la mínima cobrará menos de $450.000 en abril, consolidando así un piso de ingresos que busca contener la situación de los sectores más vulnerables.

Cuánto cobrarán los jubilados en abril, caso por caso

Con el aumento y el bono ya considerados, ANSES dejó trascender los valores estimados para cada prestación. Así quedarían los haberes:

Jubilación mínima: $450.319,31

$450.319,31 Jubilación máxima: $2.559.188,81

$2.559.188,81 PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.243,19

$304.243,19 PUAM con bono: $378.314,27

$378.314,27 Pensiones no contributivas: $266.170,81

$266.170,81 Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48

$340.289,48 Pensión Madre de 7 Hijos: $380.312,63

$380.312,63 Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $454.359,00

Estos valores reflejan una estructura en la que el bono continúa siendo decisivo para elevar los ingresos reales, especialmente en los niveles más bajos de la escala previsional.

Un dato clave: la mínima rompe la barrera de los $450.000

Uno de los puntos más destacados del anuncio es que los jubilados que perciben el haber mínimo volverán a superar los $450.000, siempre que se mantenga el bono extraordinario.

Este umbral, que hasta hace pocos meses parecía lejano, se alcanzó mediante la combinación de aumentos mensuales y refuerzos adicionales. Sin embargo, especialistas advierten que el verdadero desafío sigue siendo sostener el poder de compra, dado que los incrementos continúan corriendo por detrás de algunos rubros sensibles, como alimentos y medicamentos.

Calendario de pagos: cuándo se cobra en abril

Además de los montos, la ANSES también anticipó el cronograma de pagos, organizado como es habitual según la terminación del DNI.

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

De esta manera, el esquema de pagos se mantiene ordenado y escalonado, permitiendo distribuir la acreditación de haberes a lo largo del mes.

El trasfondo económico: ingresos que corren detrás de los precios

Más allá de los números concretos, el anuncio vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: la relación entre jubilaciones e inflación.

Si bien el nuevo esquema de movilidad busca ajustar los haberes mes a mes, la dinámica inflacionaria sigue generando tensiones, especialmente en sectores donde el gasto es ineludible, como medicamentos, servicios y alimentos.

En este contexto, el bono de $70.000 aparece como un recurso clave, pero también como una señal de alerta:

su congelamiento evidencia las dificultades para sostener una mejora real en los ingresos previsionales.

Expectativa y cautela: lo que todavía falta confirmar

Aunque los montos ya circulan con fuerza, desde ANSES remarcan que la oficialización definitiva llegará mediante los canales habituales en los próximos días.

Esto implica que podría haber ajustes menores o precisiones adicionales, aunque no se esperan cambios significativos en las cifras ya anticipadas.

Mientras tanto, millones de jubilados siguen de cerca cada novedad, conscientes de que cada peso cuenta en un escenario económico desafiante.

Un sistema bajo presión: el desafío de sostener el poder adquisitivo

El esquema previsional argentino enfrenta una tensión constante entre la necesidad de actualizar haberes y las limitaciones fiscales.

En este marco, las subas mensuales atadas al IPC buscan dar previsibilidad, pero al mismo tiempo dejan en evidencia que los ingresos dependen directamente del comportamiento de los precios.

Por eso, más allá del alivio que representa superar los $450.000 en la mínima, la preocupación central sigue siendo cuánto rinden esos ingresos en la vida cotidiana.