Mataron de un tiro al kiosquero que se había salvado de otro robo gracias a un paquete de chicles

Embed

Un intento de resistencia y una huida registrada en cámaras

Las primeras hipótesis indican que dos delincuentes ingresaron al kiosco e intentaron asaltarlo. Cristian habría intentado defenderse con gas pimienta, pero uno de los atacantes le disparó.

Los ladrones escaparon en moto sin concretar el robo, pero quedaron registrados en cámaras de seguridad. Según las imágenes, huyeron por la Avenida Peralta Ramos y doblaron en Irala.

Es así como identificaron a "Nacho", aprehendido por el crimen de Cristián Velázquez. Habría sido la persona que conducía la moto en la que se movían los delincuentes que atacaron al comerciante en su local. Los allanamientos se realizaron en el barrio Pueyrredón, ubicado a unas 30 cuadras del local de Velázquez.

Ahora, los policías buscan intensamente a “Guachín”, su presunto cómplice.

Un barrio golpeado por la inseguridad en Mar del Plata

En el interior del local, la Policía Científica encontró dos proyectiles compatibles con un arma calibre 32. Vecinos del kiosquero lamentaron la pérdida y recordaron los constantes episodios de violencia en la zona.

"Le hacíamos de campana porque a veces cerraba diez minutos antes que el supermercado chino para no quedarse solo en la cuadra", contó Antonella, una vecina que junto a su marido solía acompañarlo.

El kiosco de Cristian era un punto clave del barrio: además de la venta de productos, permitía la carga de la tarjeta SUBE y el pago de impuestos y servicios. Su trágica muerte reaviva el debate sobre la inseguridad en Mar del Plata y la vulnerabilidad de los comerciantes ante la violencia delictiva.

Milagro: el kiosquero habría sobrevivido a un asalto gracias a los chicles

Embed

"Uno de los malvivientes (eran dos) me pidió plata, no reaccioné y ahí me tiró el primer tiro, que le pegó a los chicles; por eso no me dio a mí", había contado el comerciante respecto de lo que vivió en abril de 2024, en el local situado en la avenida Peralta Ramos al 700.

Mientras los ladrones le exigían la recaudación, el hombre atinó a defenderse. "Agarré el gas pimienta y le empecé a tirar a ellos. Primero al que estaba enfrente, el que disparó, y después al que estaba al lado", había explicado.