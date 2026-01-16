Matías Morla asumió la defensa del padre de Bastián, el nene gravemente herido tras el choque en Pinamar

Embed

“Sólo hablé con el padre de la mecánica del hecho, y en su relato me dijo que sintió que se le caía el mundo abajo y me aclaró que el conductor de la Amarok no ayudó ni colaboró en la asistencia ni en el hecho”, sostuvo Morla.

En tanto, el abogado dijo que: “Casco no tenía, y si el cinturón no está colocado no se enciende el vehículo, así que lo tenían puesto”. Y sobre lo que viene en la causa sostuvo que ve “una condena en suspenso”.

Por otra parte, sobre la posible relación del conductor de la Amarok como barra de Sarmiento de Junín, destacó: “A mí me contrata el padre de Bastian porque le dijeron que busque un abogado porque la causa podía venir complicada por los antecedentes del otro conductor, que yo por ahora desconozco”.

Con la incorporación de Matías Morla a la causa, la estrategia defensiva se centrará en las pericias técnicas de los vehículos secuestrados y en la reconstrucción de la dinámica del choque. El equipo del letrado, que incluye al doctor Guillermo Smith para la representación del grupo familiar, buscará descartar una conducta temeraria por parte del progenitor, quien permanece acompañando a su hijo en el hospital.

bastian-padre Matías Morla asumió este viernes la representación legal de Maximiliano Jerez.

El estado de salud de Bastián y su traslado a Mar del Plata

Tras el accidente, Bastián fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI), debido a la complejidad de su cuadro clínico. De acuerdo con los últimos partes médicos, el niño presenta múltiples fracturas de cráneo y fue sometido a una cuarta intervención quirúrgica, orientada a estabilizar lesiones abdominales y controlar la presión intracraneal.

El pronóstico continúa siendo reservado y el menor permanece bajo estricta vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. En paralelo, su madre, Macarena, pidió públicamente cadenas de oración y sostuvo que el conductor de la camioneta sería el principal responsable del choque ocurrido en los médanos.

La causa avanza mientras crece la expectativa por las pericias clave y la evolución de la salud del niño, en un caso que generó fuerte conmoción en Pinamar y mantiene en vilo a la opinión pública.