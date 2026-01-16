Matías Morla asumió la defensa del padre de Bastián, el nene gravemente herido tras el choque en Pinamar
La designación coincidió con la notificación judicial que imputa a Maximiliano Jerez, por el delito de “lesiones culposas”, en el marco de la investigación que busca establecer responsabilidades por el siniestro.
Matías Morla asumió este viernes la representación legal de Maximiliano Jerez,
El abogado Matías Morla asumió este viernes la representación legal de Maximiliano Jerez, padre de Bastián, el niño de 8 años que permanece en estado crítico luego de un choque ocurrido en la zona de La Frontera. La designación coincidió con la notificación judicial que imputa a Jerez por el delito de “lesiones culposas”, en el marco de la investigación que busca establecer responsabilidades por el siniestro registrado el lunes pasado.
En A24, el letrado sostuvo que ahora la prioridad es la salud del nene y destacó que “no era el momento de notificar a una persona que están operando al hijo, el caso es largo, recién empieza y hay tiempo para esas instancias”, contó. el letrado.
La Justicia notificó formalmente a Maximiliano Jerez bajo el artículo 60 del Código Procesal Penal. El padre del menor conducía uno de los vehículos UTV involucrados en la colisión con una camioneta Volkswagen Amarok. La fiscalía analiza si existieron maniobras imprudentes que hayan derivado en el impacto que dejó al niño con lesiones de extrema gravedad.
En tanto, Morla confirmó que “ya me presenté en la causa” y agregó que el padre de Bastián “está muy mal”, por todo lo que está pasando. A su vez, destacó que van a aportar todo lo que la justicia requiere y dijo que está preparando una presentación ante la causa y que trabaja con el abogado de la familia, Guillermo Smith. “Estamos preparando una batería de pruebas y de pericias”.
Embed
“Sólo hablé con el padre de la mecánica del hecho, y en su relato me dijo que sintió que se le caía el mundo abajo y me aclaró que el conductor de la Amarok no ayudó ni colaboró en la asistencia ni en el hecho”, sostuvo Morla.
En tanto, el abogado dijo que: “Casco no tenía, y si el cinturón no está colocado no se enciende el vehículo, así que lo tenían puesto”. Y sobre lo que viene en la causa sostuvo que ve “una condena en suspenso”.
Por otra parte, sobre la posible relación del conductor de la Amarok como barra de Sarmiento de Junín, destacó: “A mí me contrata el padre de Bastian porque le dijeron que busque un abogado porque la causa podía venir complicada por los antecedentes del otro conductor, que yo por ahora desconozco”.
Con la incorporación de Matías Morla a la causa, la estrategia defensiva se centrará en las pericias técnicas de los vehículos secuestrados y en la reconstrucción de la dinámica del choque. El equipo del letrado, que incluye al doctor Guillermo Smith para la representación del grupo familiar, buscará descartar una conducta temeraria por parte del progenitor, quien permanece acompañando a su hijo en el hospital.
El estado de salud de Bastián y su traslado a Mar del Plata
Tras el accidente, Bastián fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI), debido a la complejidad de su cuadro clínico. De acuerdo con los últimos partes médicos, el niño presenta múltiples fracturas de cráneo y fue sometido a una cuarta intervención quirúrgica, orientada a estabilizar lesiones abdominales y controlar la presión intracraneal.
El pronóstico continúa siendo reservado y el menor permanece bajo estricta vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. En paralelo, su madre, Macarena, pidió públicamente cadenas de oración y sostuvo que el conductor de la camioneta sería el principal responsable del choque ocurrido en los médanos.
La causa avanza mientras crece la expectativa por las pericias clave y la evolución de la salud del niño, en un caso que generó fuerte conmoción en Pinamar y mantiene en vilo a la opinión pública.