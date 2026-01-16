Pullaro recorrió la obra de "El Infierno", la primera cárcel de máxima seguridad que construye en Santa Fe

Pullaro remarcó que la iniciativa forma parte de una "política integral de seguridad pública", que combina el fortalecimiento policial, la inversión en tecnología y un control más estricto de la población carcelaria. En ese marco, explicó que los internos alojados en “El Infierno” contarán con celdas individuales, bajo "control pleno del Servicio Penitenciario" donde solo se podrá "compartir patio con 12 reclusos".

cárceles pullaro

Según precisó el mandatario, al nuevo penal serán trasladados "alrededor de 500 detenidos" que actualmente integran los distintos niveles de alto perfil en las cárceles de la provincia. Para Pullaro, el objetivo es "seguir separando a los detenidos más conflictivos y violentos de la provincia para romper el vínculo con el afuera”.

Finalmente, Pullaro subrayó que se trata de una cárcel de máxima seguridad con una inversión inédita para Santa Fe. En ese sentido, comparó el ritmo actual de construcción con décadas anteriores y aseguró que su gestión superará ampliamente la cantidad de celdas construidas en los últimos cien años. "En 100 años se hicieron 3.500 celdas mientras que en 4 años de gestión vamos a hacer más de 3500 contando la ampliación de los penales en Santa Felicia, Coronda, Las Flores, Recreo y estas tres nuevas cárceles”, precisó.