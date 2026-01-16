Quiénes eran la mujer y su hijo que encontraron muertos en la habitación de un hotel en Recoleta

En las horas previas al hallazgo, familiares y allegados habían iniciado una intensa búsqueda, luego de perder contacto con ambos. “Los buscamos. Faltan de su domicilio desde el día 15/01/26 por la tarde”, indicaba una publicación difundida en Facebook por la madre de una alumna del colegio donde trabajaba Yurka.

El hallazgo en el hotel y el operativo policial

Los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 10 de la mañana, en la bañera de la habitación 306 del Hotel Ker, ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear al 1368.

Según infromó A24, el encargado del hotel advirtió que los huéspedes no habían bajado a desayunar ni realizado el check out. Ante la falta de respuesta al golpear la puerta, dio aviso a la Policía, que ingresó a la habitación y se encontró con la escena.

Minutos más tarde, bomberos, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Criminalística llegaron al lugar para preservar la escena y realizar los primeros peritajes.

la-familia-y-los-allegados-a-yurka-y-su-hijos-los-buscaban-intensamente-desde-este-jueves-foto-facebook-alejandra-gauna-4QJ63GWBXZCWPAKSCTNQNIUKDE

La investigación judicial

Por estas horas, la Justicia intenta establecer las causas y circunstancias de las muertes, mientras se toma declaración al gerente del hotel y al personal de limpieza que tuvo contacto con la habitación.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Criminal Correccional 59, a cargo de la fiscal Laura Belloqui, quien ordenó una serie de medidas para avanzar con la investigación.

gisela-y-su-hijo-gabriel-fueron-encontrados-muertos-en-un-hotel-del-barrio-porteno-de-recoleta-foto-facebook-gisela-de-yurka-X4RWNM72EZF2VI5JN4NEYYKPFU (1) Quiénes eran la mujer y el nene que encontraron muertos en la habitación de un hotel en Recolecta. (Foto: Facebook / Gisela de Yurka)

El caso generó impacto y consternación en Recoleta, donde vecinos y comerciantes seguían con atención el despliegue policial y aguardaban información oficial sobre un hecho que sacudió a la zona.