Brutal choque en Pinamar: habló el conductor de la camioneta que impactó contra Bastián
El menor volvió a ser intervenido quirúrgicamente. Los médicos esperan que se estabilice para trasladarlo a un centro de salud de Mar del Plata.
Mientras el nene de 8 años que resultó gravemente herido en el choque múltiple ocurrido en La Frontera, Pinamar, permanece internado y tiene que ser operado nuevamente en el hospital, el conductor de la camioneta se expresó por primera vez después del siniestro.
En un posteo en su cuenta privada de Instagram, Manuel "Manu" Molinari, identificado por varios medios de Junín como un joven empresario de la noche de esa ciudad, hizo, con medidas palabras, su descargo sobre lo ocurrido.
"Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido. Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia", escribió.
Y cerró: "Confío en que la verdad y la Justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño".
Qué dice el último parte médico sobre el estado de salud del nene que sufrió un accidente en Pinamar
Esta mañana, el centro de salud emitió un nuevo parte médico informando sobre la situación del menor. “En continuidad con los informes previos, se informa que el paciente masculino de 8 años se encuentra en preparación para ingresar a quirófano, donde se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”, detallaron.
“Asimismo, se comunica que desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, manteniéndose bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva”, completaron las autoridades del Hospital de Pinamar.
La palabra de la madre
En paralelo, Macarena, la mamá del nene, habló con un medio local de Pinamar y brindó su versión sobre lo ocurrido. “Quiero aclarar que ellos no estaban corriendo carreras. Ni Basti ni su papá estaban manejando”, afirmó, en referencia a versiones que circularon tras el siniestro.
Mientras la investigación judicial continúa y se esperan definiciones sobre las responsabilidades en el choque ocurrido en la zona de La Frontera, el foco sigue puesto en la evolución médica del niño y en su próxima intervención quirúrgica.