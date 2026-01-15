Brutal choque en Pinamar: habló el conductor de la camioneta que impactó contra Bastián

Accidente en Pinamar

Qué dice el último parte médico sobre el estado de salud del nene que sufrió un accidente en Pinamar

Esta mañana, el centro de salud emitió un nuevo parte médico informando sobre la situación del menor. “En continuidad con los informes previos, se informa que el paciente masculino de 8 años se encuentra en preparación para ingresar a quirófano, donde se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”, detallaron.

“Asimismo, se comunica que desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, manteniéndose bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva”, completaron las autoridades del Hospital de Pinamar.

La palabra de la madre

En paralelo, Macarena, la mamá del nene, habló con un medio local de Pinamar y brindó su versión sobre lo ocurrido. “Quiero aclarar que ellos no estaban corriendo carreras. Ni Basti ni su papá estaban manejando”, afirmó, en referencia a versiones que circularon tras el siniestro.

Mientras la investigación judicial continúa y se esperan definiciones sobre las responsabilidades en el choque ocurrido en la zona de La Frontera, el foco sigue puesto en la evolución médica del niño y en su próxima intervención quirúrgica.