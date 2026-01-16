Luis Ventura enfrentó los rumores de un posible casamiento con Fabiana Liuzzi: "Hablo de..."
En los últimos días, Luis Ventura cumplió 70 años y Fabiana Liuzzi le dedicó un tierno mensaje en sus redes sociales, donde se los vio celebrando junto a su hijo Antoñito en la playa. De allí, se generó un fuerte rumor sobre un posible casamiento, que él mismo explicó.
16 ene 2026, 21:00
Luis Ventura enfrentó los rumores de un posible casamiento con Fabiana Liuzzi: "Hablo de..."
Luis Ventura habló con LAM (América TV) y se refirió al conmovedor posteo que su pareja, Fabiana Liuzzi, compartió en redes sociales para celebrar su cumpleaños número 70, con imágenes junto a su hijo Antoñito en la playa. Además, el periodista aprovechó la charla para aclarar los rumores que surgieron en torno a un supuesto casamiento.
El periodista celebró su cumpleaños el pasado 14 de enero y, como suele ocurrir en fechas especiales, el celular no paró de vibrar con saludos y mensajes de afecto. Sin embargo, entre tantos llamados y textos, hubo uno que sobresalió por sobre el resto y lo tocó especialmente: el de Fabiana. ¿Qué dijo sobre ello?
"Son más de 1200 llamados. No quiero ponerme a revisarlos, tendría que hacer un recorrido. A más de la mitad no respondí", expresó Luis sobre el cariño recibido el día de su nuevo aniversario de nacimiento.
Luego, el panelista indagó sobre el particular posteo de Liuzzi y la versión de un supuesto casamiento: “No sé qué mensaje. No lo vi. Hablo por Ventura, preguntame por Ventura. No voy a poner si lo dijo o no lo dijo, si lo subió o no lo subió. Hablo de familia, no de cuestiones personales. Mi familia está espléndida. Mis hijos se fueron de vacaciones, la pasaron lindo, algunos todavía están”.
Cuál fue el mensaje de Fabiana Liuzzi a Luis Ventura
Con motivo del cumpleaños número 70 de Luis Ventura, Fabiana Liuzzi le dedicó un mensaje cargado de afecto en sus redes sociales y acompañó sus palabras con una serie de imágenes familiares junto a Antoñito, el hijo que tienen en común.
En las postales compartidas, se lo puede ver al periodista distendido, sonriente y disfrutando de unos días de descanso en la playa junto al pequeño. Las imágenes reflejaron una faceta íntima y familiar, alejado él un poco del ritmo televisivo y de los conflictos que supieron rodearlo en otros momentos.
Las fotos, atravesadas por un clima de calidez y complicidad, mostraron a Ventura plenamente enfocado en su rol de padre y en el disfrute del tiempo compartido. En ese marco, Liuzzi acompañó las imágenes con un mensaje especial dedicado a su pareja:
"Feliz cumpleaños, amore mío, Luis Ventura. Tu hijo pequeño, Antoñito, y tu mujer te deseamos que este nuevo año de vida esté lleno de luz. Que sigamos compartiendo muchos momentos más como estos. ¡Te amamos!", expresó Fabiana.