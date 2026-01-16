Luis Ventura enfrentó los rumores de un posible casamiento con Fabiana Liuzzi: "Hablo de..."

Embed

Cuál fue el mensaje de Fabiana Liuzzi a Luis Ventura

Con motivo del cumpleaños número 70 de Luis Ventura, Fabiana Liuzzi le dedicó un mensaje cargado de afecto en sus redes sociales y acompañó sus palabras con una serie de imágenes familiares junto a Antoñito, el hijo que tienen en común.

En las postales compartidas, se lo puede ver al periodista distendido, sonriente y disfrutando de unos días de descanso en la playa junto al pequeño. Las imágenes reflejaron una faceta íntima y familiar, alejado él un poco del ritmo televisivo y de los conflictos que supieron rodearlo en otros momentos.

Las fotos, atravesadas por un clima de calidez y complicidad, mostraron a Ventura plenamente enfocado en su rol de padre y en el disfrute del tiempo compartido. En ese marco, Liuzzi acompañó las imágenes con un mensaje especial dedicado a su pareja:

"Feliz cumpleaños, amore mío, Luis Ventura. Tu hijo pequeño, Antoñito, y tu mujer te deseamos que este nuevo año de vida esté lleno de luz. Que sigamos compartiendo muchos momentos más como estos. ¡Te amamos!", expresó Fabiana.