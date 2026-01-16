Murió la mujer que se había prendido fuego en una comisaría de Misiones. 

Los agentes le prestaron los primeros auxilios y la trasladaron inicialmente al hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, luego fue derivada al Hospital SAMIC de Oberá, donde permaneció internada en terapia intensiva.

El estado de salud y las complicaciones

Según el parte médico difundido por la Policía de Misiones, Delmas presentaba quemaduras en aproximadamente el 35% de la superficie corporal, con especial compromiso en el rostro, y se encontraba asistida con respirador mecánico. Durante su internación fue sometida a intervenciones quirúrgicas para la limpieza de las lesiones.

Por indicación médica, no se le realizaron estudios toxicológicos al momento de su ingreso. Finalmente, falleció como consecuencia de las quemaduras internas y las lesiones asociadas, indicaron fuentes sanitarias.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la dependencia policial, y los elementos utilizados fueron secuestrados e incorporados a la causa. Según detalló el medio local El Territorio, instantes antes de prenderse fuego, la mujer habría dicho: “Por lo que le hicieron a mi hijo”, una frase que aportó una primera pista sobre el trasfondo del episodio.

La mujer estaba internada en el Hospital SAMIC de Oberá.

Días después, otro de sus hijos aseguró que Delmas se encontraba profundamente afectada emocionalmente por la detención de su hermano. “Estaba triste”, expresó. Por disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Oberá, el cuerpo fue entregado a la familia para el velatorio y la posterior inhumación.

Otro grave caso: un adolescente quemado en Córdoba

En paralelo, un adolescente de 16 años permanece internado en el Instituto del Quemado, tras haber sufrido quemaduras en el 60% de su cuerpo luego de la explosión de un celular gamer mientras lo cargaba en el patio de su casa, en la provincia de Córdoba.

El incidente ocurrió el 2 de enero, cuando Benjamín, estudiante de quinto año de un colegio técnico de San Vicente, conectó su teléfono a una toma de corriente mientras limpiaba el patio de su vivienda. En ese momento, el dispositivo explotó y una chispa encendió un bidón de thinner que se encontraba cerca.

En diálogo con Cadena 3, la madre del joven, Eugenia, relató: “El celular explotó y prendió el bidón de thinner. Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego”.

Según contó, el adolescente debió atravesar las llamas para ingresar a la casa y pedir ayuda, cubriéndose el rostro y conteniendo la respiración. Durante el escape, parte del líquido inflamable cayó sobre uno de sus brazos, lo que agravó aún más el cuadro.