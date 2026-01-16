Murió la mujer que se había prendido fuego en una comisaría de Misiones
Laura Ester Delmas, de 63 años, permaneció internada durante nueve días, pero no logró sobrevivir a las graves quemaduras que sufrió. El hecho ocurrió tras la detención de uno de sus hijos.
Luego de permanecer nueve días internada, murió este jueves en el Hospital SAMIC de Oberá la mujer que se había prendido fuego a sí misma dentro de una comisaría de la localidad de Campo Grande. La acción fue en protesta por la detención de uno de sus hijos.
La víctima fue identificada como Laura Ester Delmas, de 63 años, quien no logró sobrevivir a las graves quemaduras sufridas en el 35% de su cuerpo ni a las complicaciones provocadas por la inhalación de fuego.
De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana del martes 6 de enero, cuando la mujer irrumpió en la dependencia policial portando una botella con alcohol, un encendedor y una mochila.
Ante la mirada de los uniformados, se roció con alcohol y prendió fuego su ropa, lo que provocó un incendio sobre su propio cuerpo. Gracias a la rápida intervención del personal policial, las llamas fueron sofocadas de inmediato, evitando que el desenlace fuera fatal en ese primer momento.
Los agentes le prestaron los primeros auxilios y la trasladaron inicialmente al hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, luego fue derivada al Hospital SAMIC de Oberá, donde permaneció internada en terapia intensiva.
El estado de salud y las complicaciones
Según el parte médico difundido por la Policía de Misiones, Delmas presentaba quemaduras en aproximadamente el 35% de la superficie corporal, con especial compromiso en el rostro, y se encontraba asistida con respirador mecánico. Durante su internación fue sometida a intervenciones quirúrgicas para la limpieza de las lesiones.
Por indicación médica, no se le realizaron estudios toxicológicos al momento de su ingreso. Finalmente, falleció como consecuencia de las quemaduras internas y las lesiones asociadas, indicaron fuentes sanitarias.
El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la dependencia policial, y los elementos utilizados fueron secuestrados e incorporados a la causa. Según detalló el medio local El Territorio, instantes antes de prenderse fuego, la mujer habría dicho: “Por lo que le hicieron a mi hijo”, una frase que aportó una primera pista sobre el trasfondo del episodio.
Días después, otro de sus hijos aseguró que Delmas se encontraba profundamente afectada emocionalmente por la detención de su hermano. “Estaba triste”, expresó. Por disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Oberá, el cuerpo fue entregado a la familia para el velatorio y la posterior inhumación.
Otro grave caso: un adolescente quemado en Córdoba
En paralelo, un adolescente de 16 años permanece internado en el Instituto del Quemado, tras haber sufrido quemaduras en el 60% de su cuerpo luego de la explosión de un celular gamer mientras lo cargaba en el patio de su casa, en la provincia de Córdoba.
El incidente ocurrió el 2 de enero, cuando Benjamín, estudiante de quinto año de un colegio técnico de San Vicente, conectó su teléfono a una toma de corriente mientras limpiaba el patio de su vivienda. En ese momento, el dispositivo explotó y una chispa encendió un bidón de thinner que se encontraba cerca.
En diálogo con Cadena 3, la madre del joven, Eugenia, relató: “El celular explotó y prendió el bidón de thinner. Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego”.
Según contó, el adolescente debió atravesar las llamas para ingresar a la casa y pedir ayuda, cubriéndose el rostro y conteniendo la respiración. Durante el escape, parte del líquido inflamable cayó sobre uno de sus brazos, lo que agravó aún más el cuadro.