Choque en Pinamar: imputaron al papá de Bastián por lesiones culposas

Cómo se encuentra Bastián

Las imputaciones fueron formalizadas este viernes, mientras la investigación avanza con peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque, que permanecen secuestrados. El objetivo de estas medidas es establecer cómo se produjo el impacto y definir las responsabilidades en el hecho.

Bastián continúa internado desde hace varios días con múltiples fracturas de cráneo. Al momento del accidente viajaba en el UTV junto a su familia y, tras la colisión, su padre lo trasladó en brazos hasta una posta del Operativo de Prevención ubicada a pocos metros del lugar.

Las declaraciones del conductor de la Amarok

En paralelo, en las últimas horas Manuel Molinari, el empresario de Junín que conducía la camioneta Amarok involucrada en el choque, difundió un comunicado a través de su cuenta de Instagram. En la publicación expresó su agradecimiento por los mensajes recibidos y pidió respeto ante la situación.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió Molinari, quien está siendo investigado por lesiones culposas. En el mismo mensaje señaló: “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

El posteo concluyó con una afirmación que tomó relevancia en el caso: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.

El parte médico y las múltiples fracturas de cráneo

De acuerdo con el informe difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, en las primeras horas tras su ingreso al hospital marplatense se le realizaron tomografías de cráneo, columna cervical, tórax y abdomen. Los resultados fueron contundentes: se detectaron múltiples fracturas de cráneo, una complicación que obligó a la inmediata intervención del equipo de neurocirugía.

nene pinamar

“En las primeras actuaciones se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía (…) hallándose múltiples fracturas de cráneo”, detalla el parte oficial. Ante ese diagnóstico, los especialistas decidieron colocarle una válvula de control de presión intracraneal, con el objetivo de monitorear y controlar posibles aumentos de presión que pudieran poner en riesgo su vida.

El procedimiento se realizó en quirófano sin complicaciones, aunque los médicos aclararon que la evolución del nene en las próximas horas será clave para determinar si es necesario un nuevo ingreso quirúrgico, el tercero desde el accidente.