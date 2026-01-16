En vivo Radio La Red
Policiales
Ataque
Noticias A24
LOCURA

Ataque en plena calle: un hombre trompeó a un nene y le lanzó una inquietante frase

Un chico de 13 años fue agredido de manera sorpresiva por un hombre en plena vía pública de Brandsen, mientras cruzaba una calle céntrica. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado por la Justicia.

Ataque en plena calle: un hombre trompeó a un nene y le lanzó una inquietante frase. (Foto: captura de video)

Ataque en plena calle: un hombre trompeó a un nene y le lanzó una inquietante frase. (Foto: captura de video)
Ataque sin sentido en Palermo: un hombre le pegó una patada en la calle a una nena de 6 años.

El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles 14 de enero, en la intersección de la Avenida Rivadavia e Ituzaingó, una zona transitada por vecinos y comercios. Según las imágenes captadas por un local del lugar, el menor cruzaba la calle con normalidad cuando un hombre se le acercó y lo golpeó de manera sorpresiva, para luego retirarse caminando como si nada hubiera ocurrido.

El ataque captado por las cámaras

Las grabaciones de seguridad muestran con claridad el momento del ataque. El chico avanza por la senda peatonal cuando el agresor se aproxima y, de forma repentina, le aplica un golpe en el rostro, que no parece una trompada convencional, sino un impacto con el codo, similar a una maniobra de artes marciales.

No hubo discusión, ni cruce de miradas, ni palabras previas. El ataque fue completamente inesperado, lo que provocó que el chico quedara desorientado y en shock tras la agresión.

Tras el golpe, el hombre continuó su marcha por la Avenida Rivadavia, sin que nadie lograra interceptarlo en ese momento. Algunos vecinos corrieron a asistir al menor, mientras el dueño del comercio revisaba las cámaras para entender qué había sucedido.

La asistencia inmediata y el estado del menor

Luego del ataque, el chico fue contenido por vecinos y comerciantes de la zona, que se acercaron al verlo afectado por la situación. Si bien el golpe generó una fuerte preocupación inicial, no sufrió lesiones físicas de gravedad y no fue necesario su traslado de urgencia a un hospital.

No obstante, el impacto emocional fue significativo. El menor quedó visiblemente afectado por la violencia del episodio, según indicaron quienes lo asistieron. “Estaba muy asustado, no entendía por qué le había pasado eso”, señalaron.

El relato del chico y una frase inquietante

De acuerdo con el testimonio del propio chico, aportado luego a su padre y a la Policía, el agresor sólo llegó a decirle una frase antes de retirarse: “¿Qué te metés con mi vieja?”. Esa expresión desconcertó tanto al menor como a su familia, ya que el menor aseguró no conocer al hombre ni haber tenido contacto previo alguno con él.

“No lo había visto nunca, no le habló, no lo miró”, explicó el padre del chico al realizar la denuncia. La frase refuerza la hipótesis de un ataque motivado por un delirio o un episodio psiquiátrico, una línea que ahora analizan los investigadores.

La intervención policial y la investigación judicial

Tras la denuncia, la Policía Bonaerense inició un operativo para identificar al agresor, quien fue reconocido por vecinos como una persona que deambula por la zona, aunque no permanece de forma fija en el barrio. Según trascendió, el hombre ya habría sido detenido en otras oportunidades y presentaría antecedentes vinculados a problemas psiquiátricos.

Actualmente, el agresor se encuentra demorado y las autoridades trabajan para establecer si corresponde avanzar con un proceso judicial penal o disponer su internación en un centro de salud mental. La causa quedó en manos de una fiscalía de menores, que analiza las circunstancias del hecho y el estado del acusado.

El pedido del padre y el reclamo de esclarecimiento

El papá del nene expresó públicamente su preocupación y reclamó que el caso sea esclarecido con rapidez. “No fue una pelea entre chicos, ni un conflicto previo. Fue un ataque directo contra un menor en la calle”, remarcó, al tiempo que pidió que se adopten las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

La familia también valoró el accionar de los vecinos y comerciantes que asistieron al chico y aportaron las imágenes de las cámaras, fundamentales para la investigación.

