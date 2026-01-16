Ataque en plena calle: un hombre trompeó a un nene y le lanzó una inquietante frase

Tras el golpe, el hombre continuó su marcha por la Avenida Rivadavia, sin que nadie lograra interceptarlo en ese momento. Algunos vecinos corrieron a asistir al menor, mientras el dueño del comercio revisaba las cámaras para entender qué había sucedido.

La asistencia inmediata y el estado del menor

Luego del ataque, el chico fue contenido por vecinos y comerciantes de la zona, que se acercaron al verlo afectado por la situación. Si bien el golpe generó una fuerte preocupación inicial, no sufrió lesiones físicas de gravedad y no fue necesario su traslado de urgencia a un hospital.

No obstante, el impacto emocional fue significativo. El menor quedó visiblemente afectado por la violencia del episodio, según indicaron quienes lo asistieron. “Estaba muy asustado, no entendía por qué le había pasado eso”, señalaron.

El relato del chico y una frase inquietante

De acuerdo con el testimonio del propio chico, aportado luego a su padre y a la Policía, el agresor sólo llegó a decirle una frase antes de retirarse: “¿Qué te metés con mi vieja?”. Esa expresión desconcertó tanto al menor como a su familia, ya que el menor aseguró no conocer al hombre ni haber tenido contacto previo alguno con él.

“No lo había visto nunca, no le habló, no lo miró”, explicó el padre del chico al realizar la denuncia. La frase refuerza la hipótesis de un ataque motivado por un delirio o un episodio psiquiátrico, una línea que ahora analizan los investigadores.

La intervención policial y la investigación judicial

Tras la denuncia, la Policía Bonaerense inició un operativo para identificar al agresor, quien fue reconocido por vecinos como una persona que deambula por la zona, aunque no permanece de forma fija en el barrio. Según trascendió, el hombre ya habría sido detenido en otras oportunidades y presentaría antecedentes vinculados a problemas psiquiátricos.

Actualmente, el agresor se encuentra demorado y las autoridades trabajan para establecer si corresponde avanzar con un proceso judicial penal o disponer su internación en un centro de salud mental. La causa quedó en manos de una fiscalía de menores, que analiza las circunstancias del hecho y el estado del acusado.

El pedido del padre y el reclamo de esclarecimiento

El papá del nene expresó públicamente su preocupación y reclamó que el caso sea esclarecido con rapidez. “No fue una pelea entre chicos, ni un conflicto previo. Fue un ataque directo contra un menor en la calle”, remarcó, al tiempo que pidió que se adopten las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

La familia también valoró el accionar de los vecinos y comerciantes que asistieron al chico y aportaron las imágenes de las cámaras, fundamentales para la investigación.