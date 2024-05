La oscura teoría de por qué Máximo Thomsen rompió el silencio a 4 años del crimen de Fernando Báez Sosa

En el ciclo Mañanísima, El Trece, Ricardo Canaletti reveló la aberrante razón detrás de la decisión de Thomsen de hablar por primera vez del crimen de Báez Sosa.

“Todo está hecho, las cosas no se pueden modificar en este sentido: ni en cuanto a lo que pasó ni el juicio. Estos muchachos (los 8 condenados) tuvieron un juicio justo, le dieron todas las posibilidades para que se defienda en primera y segunda instancia. El caso está cerrado”, remarcó el periodista de policiales.

Y explicó cuáles pueden ser las consecuencias de las declaraciones públicas de Máximo Thomsen en términos legales: “Si las personas que son condenadas después de cuatro años vienen con otra historia, esto no es serio. Volver a plantear una alternativa, tuvieron todo el tiempo del mundo, las posibilidades y todas las herramientas para que digan y hagan lo que quieran. Lo hicieron y dos veces el tribunal dijo: ‘No, esto fue así y vos sos el culpable’”.

“Muchos están especulando con que lo hagan declarar otra vez a Thomsen en la justicia. Lo que están viendo, es la propuesta por parte de la defensa de Thomsen de un juicio mediático, que sirve para que las dos señoras que están colgando la ropa tengan algo de qué chusmear”, continuó Ricardo Canaletti.

“El caso está cerrado, no va a volver a declarar. Está en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no para replantear todo el caso, no se discuten los hechos”, puntualizó el periodista y deslizó la repudiable razón que habría llevado a Thomsen a hablar a 4 años del crimen: “¿Por qué lo hace? Quiere plata por la película que quieren hacer”.

“¿Cómo quiere plata? No, yo no te puedo creer. Es una falta de respeto a la madre y padre de Fernando, además de todo lo que hicieron”, exclamó indignada Carmen Barbieri. Y Canaletti cerró: “Lo volvió a asesinar”.

Rating del martes: cuál fue el promedio de Telenoche con la entrevista a Máximo Thomsen

El martes 28 de mayo Telenoche tuvo una entrevista exclusiva con Máximo Thomsen, quien fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa.

La nota al ex rugbier la realizó el periodista Rolando Barbano, y desde el inicio del programa, el interés de los espectadores se evidenció en el rating.

Para las 20:08, el noticiero estelar del Trece hacía picos de 9 puntos, mientras que la Conmebol Libertadores por Telefe hacía tan solo 6.1 puntos.

Más tarde, Telenoche subía a 11.2 puntos de rating y lideraba no solo los canales de aire, sino también los canales de noticia del país.

El promedio final del informativo del canal del solcito fue de 10.6 puntos y le ganó a Telefe Noticias que se mantuvo con 9.1 puntos, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.