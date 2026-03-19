Mendoza: un joven fue brutalmente golpeado al salir de un boliche y deberá ser operado

Agustín sufrió una fractura de maxilar, una fisura en el pómulo y una lesión en el ojo que requiere intervención quirúrgica. Actualmente espera ser operado en el hospital Santa Isabel de Hungría.

Los padres del joven denunciaron falta de asistencia tanto por parte del personal de seguridad del boliche como de los policías presentes en el lugar. “Ni los patovicas ni la Policía llamaron a una ambulancia”, aseguró su madre.

NXJLCGWRXNH3JPLAINMCLTWQEI La agresión ocurrió a la salida del boliche Wabi (Google Maps)

Su padre, en tanto, expresó: “No entiendo el nivel de violencia. Estos chicos salen a buscar problemas”. Según relataron, el joven llegó a su casa cerca de las 7:30 y recién el domingo fue atendido por médicos, cuando los dolores se intensificaron.

El agresor fue identificado y avanza la causa

Tras la viralización del video, el agresor fue identificado y la denuncia ya fue presentada en la Oficina Fiscal N°10 de Maipú.

La familia aseguró que cuenta con pruebas y testimonios que ya fueron entregados a la Justicia para avanzar en la causa. “Se viene una larga recuperación. Le arruinaron la vida a mi hijo”, expresó su padre, quien pidió que el caso no quede impune.