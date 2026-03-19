Mendoza: un joven fue brutalmente golpeado al salir de un boliche y deberá ser operado
La familia de la víctima de 19 años denunció que fue “abandonado” tras el ataque en donde quedó inconsciente. El hecho fue grabado y las imágenes de la agresión se hicieron virales.
Agustín sufrió lesiones en el maxilar y en un ojo (Captura de video)
Un joven de 19 años permanece internado tras haber sido atacado a la salida de una fiesta en Mendoza, luego de intentar separar una pelea. El violento episodio ocurrió en la madrugada del sábado frente al boliche Wabi Fun, en Luján de Cuyo, y quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.
La víctima, identificada como Agustín, sufrió graves lesiones y deberá ser operado en los próximos días. Según se observa en las imágenes, el joven intentó intervenir para frenar una pelea entre otros dos asistentes y en ese momento, recibió un golpe directo en el rostroque lo dejó inconsciente y tendido en el suelo.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el conflicto había comenzado dentro del local bailable, donde el agresor y su grupo ya habrían hostigado a las víctimas. Incluso, denunciaron que uno de ellos tomó del cuello a una amiga de Agustín. La situación continuó al salir del boliche y terminó en el brutal ataque.
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Qué lesiones sufrió y cómo evoluciona
Tras el golpe, el joven logró recuperarse y regresar a su casa por sus propios medios, pero con fuertes dolores. Recién al día siguiente fue trasladado a un centro de salud, donde los estudios confirmaron la gravedad de las heridas.
Agustín sufrió una fractura de maxilar, una fisura en el pómulo y una lesión en el ojo que requiere intervención quirúrgica. Actualmente espera ser operado en el hospital Santa Isabel de Hungría.
Los padres del joven denunciaron falta de asistencia tanto por parte del personal de seguridad del boliche como de los policías presentes en el lugar. “Ni los patovicas ni la Policía llamaron a una ambulancia”, aseguró su madre.
Su padre, en tanto, expresó: “No entiendo el nivel de violencia. Estos chicos salen a buscar problemas”. Según relataron, el joven llegó a su casa cerca de las 7:30 y recién el domingo fue atendido por médicos, cuando los dolores se intensificaron.
El agresor fue identificado y avanza la causa
Tras la viralización del video, el agresor fue identificado y la denuncia ya fue presentada en la Oficina Fiscal N°10 de Maipú.
La familia aseguró que cuenta con pruebas y testimonios que ya fueron entregados a la Justicia para avanzar en la causa. “Se viene una larga recuperación. Le arruinaron la vida a mi hijo”, expresó su padre, quien pidió que el caso no quede impune.