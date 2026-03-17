Impactante video a la salida de un boliche: atacaron a una joven con una tijera en plena calle

Testigos indicaron que, en medio del caos, varias personas intentaron separar a las protagonistas de la pelea, mientras otros llamaban a los servicios de emergencia.

Ataque tijera Rosario

La asistencia médica

Tras el ataque, la joven herida quedó tendida en la calle y comenzó a sangrar, lo que generó preocupación entre los presentes.

Minutos después, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegó al lugar y le brindó asistencia. Los profesionales constataron que presentaba cortes en el cuero cabelludo y en la zona del rostro, aunque determinaron que las lesiones no revestían gravedad.

Por ese motivo, no fue necesario su traslado a un hospital, y la atención se realizó en el lugar.

Ataque Rosario 2

Investigación y búsqueda de la agresora

Efectivos policiales acudieron tras un llamado al 911 y realizaron las primeras actuaciones en la escena del hecho. Durante el operativo, los agentes secuestraron la tijera que habría sido utilizada en la agresión, la cual quedó a disposición de la Justicia.

Además, se solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de identificar a la agresora y reconstruir la secuencia completa del ataque.

Hasta el momento, no trascendió si hubo detenidos, y la investigación continúa en curso.