Impactante video a la salida de un boliche: atacaron a una joven con una tijera en plena calle
Una joven de 18 años resultó herida tras una violenta pelea ocurrida durante la madrugada a la salida de un boliche. El episodio, que quedó registrado por testigos, generó conmoción entre los presentes y es investigado por las autoridades.
Impactante video: atacaron a una joven con una tijera en plena calle.
Un violento episodio se registró durante la madrugada del sábado en la ciudad de Rosario. Una joven de 18 años fue atacada con una tijera en medio de una pelea a la salida de un boliche. El hecho ocurrió en la zona de Urquiza al 1800, en el barrio Talleres, y quedó registrado en un video captado por testigos.
La víctima sufrió heridas cortantes en el cuero cabelludo y en el rostro, además de golpes en la cabeza, por lo que debió ser asistida en el lugar por personal médico.
Una pelea que comenzó dentro del boliche
Embed
Según reconstruyeron fuentes policiales y medios locales, el conflicto se habría iniciado dentro del local bailable entre dos grupos de jóvenes.
Al retirarse del boliche, la tensión continuó en la vía pública y derivó en un enfrentamiento que fue escalando rápidamente. En ese contexto, una de las involucradas sacó una tijera y atacó a la otra joven, provocándole cortes en la cabeza y en un pómulo.
Testigos indicaron que, en medio del caos, varias personas intentaron separar a las protagonistas de la pelea, mientras otros llamaban a los servicios de emergencia.
La asistencia médica
Tras el ataque, la joven herida quedó tendida en la calle y comenzó a sangrar, lo que generó preocupación entre los presentes.
Minutos después, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegó al lugar y le brindó asistencia. Los profesionales constataron que presentaba cortes en el cuero cabelludo y en la zona del rostro, aunque determinaron que las lesiones no revestían gravedad.
Por ese motivo, no fue necesario su traslado a un hospital, y la atención se realizó en el lugar.
Investigación y búsqueda de la agresora
Efectivos policiales acudieron tras un llamado al 911 y realizaron las primeras actuaciones en la escena del hecho. Durante el operativo, los agentes secuestraron la tijera que habría sido utilizada en la agresión, la cual quedó a disposición de la Justicia.
Además, se solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de identificar a la agresora y reconstruir la secuencia completa del ataque.
Hasta el momento, no trascendió si hubo detenidos, y la investigación continúa en curso.