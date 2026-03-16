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VIOLENCIA EXTREMA

Impactante crimen en un boliche: los detalles del brutal asesinato de un chico de 16 años

Un adolescente de 16 años murió durante la madrugada tras ser atacado dentro de un boliche. Por el hecho, un joven de 17 años fue demorado mientras la Justicia investiga cómo se produjo el episodio ocurrido en el interior del local bailable.

Un adolescente de 16 años murió durante la madrugada tras ser atacado dentro de un boliche. 

Un adolescente de 16 años murió durante la madrugada tras ser atacado dentro de un boliche. 

Un adolescente de 16 años fue asesinado durante la madrugada dentro de un boliche en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. El ataque ocurrió en el interior del local bailable Cleopatra Disco, ubicado en el centro de la ciudad, y por el crimen hay un joven de 17 años demorado, señalado como el presunto autor.

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El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana del domingo, cuando personal policial fue alertado sobre una pelea dentro del establecimiento situado en la calle Marcos A. Zar al 100. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con el joven gravemente herido.

La víctima, identificada por fuentes policiales como L.B., fue asistida en el lugar por personal médico, pero murió debido a la gravedad de las heridas.

El ataque dentro del boliche

Clausurado boliche Chubut
El boliche fue clausurado tras el crimen de un menor de 16 a&ntilde;os. (Foto: gentileza Madryn Ahora)

El boliche fue clausurado tras el crimen de un menor de 16 años. (Foto: gentileza Madryn Ahora)

Según reconstruyeron los investigadores, la agresión se produjo en medio de un altercado dentro del local bailable, donde se encontraban decenas de jóvenes.

Tras el ataque, el presunto agresor fue retenido dentro del boliche por personal de seguridad y asistentes, lo que permitió que la policía lo identificara rápidamente cuando llegó al lugar.

El adolescente de 17 años fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. Durante el operativo, los efectivos desalojaron el establecimiento para preservar la escena del crimen y permitir el trabajo de los peritos.

Hallaron el arma y analizan las cámaras

Peritos de Criminalística y personal de la División de Investigaciones Policiales (DPI) realizaron un relevamiento en el interior del boliche y secuestraron un cuchillo que habría sido utilizado en el ataque.

El arma blanca fue incorporada al expediente judicial y será sometida a pericias para determinar si fue efectivamente la utilizada en el homicidio.

Además, los investigadores incautaron los registros de las cámaras de seguridad del local y de la zona, que ahora están siendo analizados para reconstruir la secuencia de los hechos.

Las imágenes podrían resultar clave para establecer cómo se originó la pelea y cuál fue la dinámica del ataque.

La investigación judicial

La causa quedó en manos del fiscal Alex Williams, quien interviene en la investigación del homicidio.

El adolescente de 17 años permanece demorado mientras se realizan las primeras actuaciones judiciales, y se espera que en las próximas horas se lleve adelante la audiencia de control de detención.

Debido a que el sospechoso es menor de edad, el proceso se desarrolla bajo el régimen penal juvenil.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para determinar el motivo de la pelea que derivó en el crimen y si hubo otras personas involucradas en el hecho.

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