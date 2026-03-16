Impactante crimen en un boliche: los detalles del brutal asesinato de un chico de 16 años

Tras el ataque, el presunto agresor fue retenido dentro del boliche por personal de seguridad y asistentes, lo que permitió que la policía lo identificara rápidamente cuando llegó al lugar.

El adolescente de 17 años fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. Durante el operativo, los efectivos desalojaron el establecimiento para preservar la escena del crimen y permitir el trabajo de los peritos.

Hallaron el arma y analizan las cámaras

Peritos de Criminalística y personal de la División de Investigaciones Policiales (DPI) realizaron un relevamiento en el interior del boliche y secuestraron un cuchillo que habría sido utilizado en el ataque.

El arma blanca fue incorporada al expediente judicial y será sometida a pericias para determinar si fue efectivamente la utilizada en el homicidio.

Además, los investigadores incautaron los registros de las cámaras de seguridad del local y de la zona, que ahora están siendo analizados para reconstruir la secuencia de los hechos.

Las imágenes podrían resultar clave para establecer cómo se originó la pelea y cuál fue la dinámica del ataque.

La investigación judicial

La causa quedó en manos del fiscal Alex Williams, quien interviene en la investigación del homicidio.

El adolescente de 17 años permanece demorado mientras se realizan las primeras actuaciones judiciales, y se espera que en las próximas horas se lleve adelante la audiencia de control de detención.

Debido a que el sospechoso es menor de edad, el proceso se desarrolla bajo el régimen penal juvenil.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para determinar el motivo de la pelea que derivó en el crimen y si hubo otras personas involucradas en el hecho.