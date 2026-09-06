Encontraron muerto a Gian, el nene de 4 años que cayó a un canal en Río Negro

Desde ese momento, distintas fuerzas desplegaron un operativo para intentar encontrar al menor. Los equipos de búsqueda recorrieron el canal de riego y también realizaron rastrillajes en las zonas cercanas.

Durante el operativo se buscó establecer el posible recorrido que había realizado el niño luego de que el vehículo terminara dentro del curso de agua.

Finalmente, este domingo los equipos encontraron el cuerpo a aproximadamente 200 metros del punto donde había ocurrido el accidente.

Conmoción en Fernández Oro

La noticia del hallazgo generó conmoción entre los vecinos de Fernández Oro y puso fin a una búsqueda que había comenzado durante la madrugada del sábado.

Ahora, las autoridades continúan con las tareas correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente en el que el vehículo familiar terminó dentro del canal de riego.