El duro relato del comisario sobre la muerte del nene de 9 años en Comodoro Rivadavia

De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios locales, el nene cayó desde una ventana y terminó sobre el techo de un comercio ubicado dentro del propio complejo habitacional. Vecinos que advirtieron la situación comenzaron inmediatamente a pedir ayuda.

Una ambulancia acudió al lugar y el chico fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Fuentes locales indicaron que ingresó sin signos vitales.

“Por algún descuido o negligencia, se trepó a la ventana”

Al describir la hipótesis con la que comenzaron a trabajar los investigadores, Mulero utilizó una frase que expuso la dramática secuencia que ahora deberá reconstruir la Justicia. “Por algún descuido o negligencia, se trepó a la ventana y cayó al vacío”, manifestó.

El jefe policial fue cauteloso respecto de las conclusiones de la investigación. Señaló que la principal hipótesis es que se trató de una muerte accidental, aunque dejó en claro que todavía quedan medidas pendientes.

Las autoridades deberán establecer cómo logró el chico acceder a la ventana, qué hacía la persona que estaba a su cuidado en ese momento y cuánto tiempo transcurrió hasta que se produjo la caída.

También existen versiones contradictorias respecto del piso exacto desde el que cayó. Las primeras publicaciones hablaron de un quinto piso, mientras que el jefe de la Unidad Regional situó al menor dentro de un departamento del séptimo piso. Medios de Comodoro también actualizaron posteriormente sus informaciones señalando el séptimo piso.

La niñera fue demorada y recuperó la libertad horas después

Tras la muerte del chico, la mujer de 39 años que estaba a su cuidado fue trasladada a la Comisaría Primera. Mulero explicó que la medida se adoptó conforme al procedimiento judicial mientras se intentaba determinar si existía algún grado de responsabilidad en lo ocurrido.

La niñera recuperó la libertad después de permanecer aproximadamente 12 horas demorada. Según informó El Patagónico, la medida había sido adoptada dentro del protocolo de investigación y la mujer quedó en libertad mientras continúa la causa.

Este dato modifica la información inicial que señalaba únicamente que permanecía alojada en la dependencia policial.

La autopsia, una de las claves de la investigación

El cuerpo del nene fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, cuyos resultados serán incorporados al expediente. La investigación busca reconstruir especialmente qué ocurrió dentro del departamento desde que el chico regresó de la escuela hasta el momento de la caída.

La Guardia de Fiscalía tomó intervención y, según informó Infobae, las primeras diligencias quedaron a cargo de la fiscal Verona Dagoto y la funcionaria Antonella Hernández.

Por ahora, la hipótesis principal continúa siendo la de un accidente doméstico, pero el propio jefe policial remarcó que no puede cerrarse ninguna línea hasta que se completen las medidas ordenadas.

El estremecedor relato de un vecino: “Escuché los gritos”

El hombre contó que estaba terminando de almorzar cuando escuchó gritos y observó cómo rápidamente comenzaron a acercarse personas al lugar. Incluso le solicitaron una escalera para intentar llegar hasta donde había quedado el menor.

La muerte también impactó en la comunidad educativa: el chico cursaba cuarto grado y su escuela resolvió suspender las clases tras conocerse la tragedia.