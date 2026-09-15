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Conmoción: mataron de un balazo a un nene de 7 años durante un violento ataque

El menor estaba dentro de una vivienda del asentamiento Junín, en Las Heras, cuando un grupo llegó y comenzó a disparar. Uno de los proyectiles lo alcanzó y murió poco después en el hospital. Los atacantes escaparon en un auto rojo.

Conmoción: mataron de un balazo a un nene de 7 años durante un violento ataque

Conmoción: mataron de un balazo a un nene de 7 años durante un violento ataque

Un nene de 7 años murió tras quedar en medio de una balacera contra una vivienda del asentamiento Junín, en el departamento mendocino de Las Heras. El menor fue alcanzado por uno de los disparos y trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde falleció pese a los esfuerzos médicos por estabilizarlo.

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Ante esta situación, vecinos alertaron al 911 por una serie de detonaciones provenientes de una casa ubicada en el barrio Junín, en el Gran Mendoza.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, el menor ya había sido llevado al hospital en un vehículo particular. Desde el centro asistencial confirmaron el ingreso de un menor de siete años con una herida de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras informaciones, el proyectil le provocó lesiones de extrema gravedad, entre ellas una herida en la zona de la arteria femoral. A pesar de la atención recibida, murió poco después.

El ataque y la fuga de los sospechosos

Las primeras averiguaciones establecieron que varias personas habrían llegado hasta la vivienda y efectuado numerosos disparos. Uno de los proyectiles impactó contra el niño, que se encontraba dentro de la casa.

Después de la balacera, los presuntos atacantes escaparon del lugar. Testigos aportaron datos sobre el vehículo utilizado para la fuga y señalaron que se trataba de un automóvil de color rojo.

Por el momento, no fueron informadas las identidades de los sospechosos y no hay detenidos por el crimen. Los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido del vehículo e intentar identificar a las personas que participaron del ataque.

Investigan si se trató de un conflicto previo

Una de las principales tareas de los investigadores será determinar contra quién estaba dirigido el ataque. Entre las posibilidades que se analizan se encuentra que los disparos hayan tenido como objetivo a alguna persona que estaba dentro de la vivienda o que se haya tratado de un enfrentamiento entre grupos.

También comenzó a investigarse una posible relación con un conflicto previo y disputas vinculadas al narcomenudeo. Sin embargo, esta hipótesis todavía debe ser corroborada y hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el móvil del crimen.

Tras conocerse la muerte del nene, la Policía desplegó un operativo en el sector para preservar la escena y permitir el trabajo de Policía Científica.

Los peritos comenzaron a relevar la vivienda y buscar evidencias que permitan establecer desde dónde fueron realizados los disparos y determinar la cantidad de proyectiles utilizados. También serán importantes los testimonios de los vecinos que escucharon las detonaciones y de las personas que se encontraban dentro de la vivienda cuando ocurrió la balacera.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 18, especializada en Homicidios.

En pocas palabras

  • Nene baleado: Un menor de 7 años murió tras ser alcanzado por un disparo en Las Heras, Mendoza.
  • Violento ataque: Un grupo disparó contra una vivienda; los atacantes escaparon en un auto rojo.
  • Investigación en curso: Se analizan posibles conflictos previos y disputas narcos como móvil del crimen.
Resumen generado por Thinkindot AI
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