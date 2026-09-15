Conmoción: mataron de un balazo a un nene de 7 años durante un violento ataque

El ataque y la fuga de los sospechosos

Las primeras averiguaciones establecieron que varias personas habrían llegado hasta la vivienda y efectuado numerosos disparos. Uno de los proyectiles impactó contra el niño, que se encontraba dentro de la casa.

Después de la balacera, los presuntos atacantes escaparon del lugar. Testigos aportaron datos sobre el vehículo utilizado para la fuga y señalaron que se trataba de un automóvil de color rojo.

Por el momento, no fueron informadas las identidades de los sospechosos y no hay detenidos por el crimen. Los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido del vehículo e intentar identificar a las personas que participaron del ataque.

Investigan si se trató de un conflicto previo

Una de las principales tareas de los investigadores será determinar contra quién estaba dirigido el ataque. Entre las posibilidades que se analizan se encuentra que los disparos hayan tenido como objetivo a alguna persona que estaba dentro de la vivienda o que se haya tratado de un enfrentamiento entre grupos.

También comenzó a investigarse una posible relación con un conflicto previo y disputas vinculadas al narcomenudeo. Sin embargo, esta hipótesis todavía debe ser corroborada y hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el móvil del crimen.

Tras conocerse la muerte del nene, la Policía desplegó un operativo en el sector para preservar la escena y permitir el trabajo de Policía Científica.

Los peritos comenzaron a relevar la vivienda y buscar evidencias que permitan establecer desde dónde fueron realizados los disparos y determinar la cantidad de proyectiles utilizados. También serán importantes los testimonios de los vecinos que escucharon las detonaciones y de las personas que se encontraban dentro de la vivienda cuando ocurrió la balacera.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 18, especializada en Homicidios.