Miguel Ángel Pierri detalló las pruebas que aún restan por hacer en la búsqueda de Cecilia Strzyzowski

"Falta certeza sobre los restos óseos que se encontraron; un examen completo sobre el cruce de llamadas telefónicas y de los chats; y el análisis de alguna vinculación con la cooperativa para ver si hubo un móvil económico", expresó Pierri.

"No creo que fuera meramente una cuestión sentimental o de pareja. Hubo otras cuestiones. Puede ser un móvil patrimonial, o económico, financiero, o una desinteligencia, o alguien que vio algo que no tenía que ver", detalló con respecto al posible móvil del caso.

Embed

Con respecto a la posible causa de muerte de Cecilia, que podría ser estrangulamiento y por eso no hay registros de sangre, Pierri sostuvo que "no hay un cuerpo" para avanzar en ese sentido.

"Con los elementos que tengo en la causa no se puede avanzar. No tenemos cuerpo para avanzar. ¿Cómo podemos asegurar la mecánica de función de matar si no tenemos un cuerpo? Para avanzar necesitamos ese cuerpo", recalcó.

Sobre lo que habló con la madre de la joven, dijo: "A la mamá hay que felicitarla por la entereza que tiene frente a la situación que está viviendo. Es un ejemplo. Es una inmundicia pasar por esto y tener que escuchar vinculaciones políticas. Hay que garantizarle que vamos a ir a fondo y que no le tenemos miedo a nada".