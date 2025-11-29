Misteriosa muerte de un joven turco en Cañuelas: lo encontraron con una máscara de Spiderman

Un joven turco de 24 años, desaparecido desde el pasado 27 de octubre, fue hallado muerto este viernes a la vera de la Ruta 3, en la localidad bonaerense de Cañuelas. Se trata de Efe Saravolu, quien pudo ser identificado a través de su documento.
Efe Saravolu, de 24 años, estaba desaparecido desde el 27 de octubre.
Efe Saravolu, de 24 años, estaba desaparecido desde el 27 de octubre.
Un joven turco de 24 años, desaparecido desde el pasado 27 de octubre, fue hallado muerto este viernes a la vera de la Ruta 3, en la localidad bonaerense de Cañuelas. Se trata de Efe Saravolu, quien pudo ser identificado a través de su documento.
Según fuentes policiales de la Comisaría 1° del distrito mencionado anteriormente, el cuerpo estaba boca abajo y presentaba un avanzado estado de descomposición. Entre sus pertenencias se encontraban un buzo negro, jean azul, zapatillas y una máscara roja de Spiderman.
Saravolu había sido reportado como desaparecido luego de que el consulado turco presentara la denuncia ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, bajo la dirección del fiscal Rechini, con intervención de la Secretaría Única del Dr. Campana. También participan el SIFEBU, la División de Investigaciones Especiales de la PFA y el consulado turco.
Según los registros telefónicos, el último contacto del celular de Saravolu en la ciudad fue el 27 de octubre. Ese día, su amigo Tanca Kent, también turco y residente en Palermo, lo habría recogido en un Peugeot 207.
Al día siguiente, el teléfono de Kent registró actividad en Cañuelas, y siete días después, el 7 de noviembre, el hombre abandonó el país rumbo a Marruecos.
El 27 de noviembre, la PFA secuestró el Peugeot 207 y realizó peritajes en busca de rastros vinculados con el caso. Los resultados se cotejarán con los hallazgos de la autopsia.
Por el momento, la causa se mantiene bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte”, mientras las autoridades trabajan para reconstruir las últimas horas de Saravolu. El cuerpo permanece en la Morgue de La Plata a la espera de los resultados forenses.