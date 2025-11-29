Misteriosa muerte de un joven turco en Cañuelas: lo encontraron con una máscara de Spiderman

lo-reportaron-como-desaparecido-hace-un-mes-en-caba-CWBBYHPAKJHVBMWFLUHTJNUYYI

Según los registros telefónicos, el último contacto del celular de Saravolu en la ciudad fue el 27 de octubre. Ese día, su amigo Tanca Kent, también turco y residente en Palermo, lo habría recogido en un Peugeot 207.

Al día siguiente, el teléfono de Kent registró actividad en Cañuelas, y siete días después, el 7 de noviembre, el hombre abandonó el país rumbo a Marruecos.

El 27 de noviembre, la PFA secuestró el Peugeot 207 y realizó peritajes en busca de rastros vinculados con el caso. Los resultados se cotejarán con los hallazgos de la autopsia.

Por el momento, la causa se mantiene bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte”, mientras las autoridades trabajan para reconstruir las últimas horas de Saravolu. El cuerpo permanece en la Morgue de La Plata a la espera de los resultados forenses.