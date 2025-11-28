Caso Loan: la importante noticia que esperaban desesperadamente los padres

La querella que representa a los padres de Loan también había manifestado que acotar la pesquisa podía desatender la obligación del Estado de esclarecer lo ocurrido.

El desesperado pedido de los padres de Loan

loan

Durante la audiencia realizada el 19 de noviembre en Casación, en la que estuvieron presentes los padres del niño, la familia reiteró su preocupación por un posible cierre anticipado. “No queremos que se cierre el caso. De hecho, queremos saber algo de nuestro hijo. No se sabe dónde está, cómo está o qué pasó con Loan”, expresaron.

Con la resolución de este jueves, quedan habilitadas todas las medidas necesarias para avanzar en la causa: nuevos operativos, incorporación de evidencia o ampliación de imputaciones, sin condicionamientos de calendario.

Unificación de causas y fecha de la audiencia preliminar

En paralelo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes confirmó la unificación de los dos expedientes vinculados al caso y fijó para el 27 de febrero de 2026 la primera audiencia preliminar del juicio, instancia en la que se ordenará la prueba y se resolverán planteos de las defensas.

Con esta decisión, 17 personas llegarán al debate oral. Siete de ellas están imputadas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan: Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Los otros diez acusados enfrentan cargos por maniobras que habrían entorpecido la investigación, manipulación de testimonios y otros delitos detectados durante el proceso.

La resolución de Casación garantiza que la búsqueda del niño permanecerá activa mientras existan medidas pendientes, tal como venían solicitando sus padres.