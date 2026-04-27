Mauro Icardi reapareció en redes junto a la China Suárez y dio una feliz noticia

Con la camiseta del Galatasaray como símbolo, ella también fue parte del festejo para acompañar al futbolista en un momento trascendente de su carrera.

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Cuál es la decisión judicial que perjudica a Mauro Icardi

En las últimas horas se conoció una resolución clave en el enfrentamiento legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara. La Justicia rechazó el pedido de recusación contra el juez Adrián Hagopian, una estrategia que había sido impulsada por las abogadas del futbolista, Lara Piro y Elba Marcovecchio.

Cuando presentaron el recurso, las letradas habían dejado en claro su postura: consideraban que el magistrado no actuaba con neutralidad en el expediente. Según ellas, las decisiones y las sanciones económicas que dictaba reflejaban una inclinación favorable hacia Wanda Nara.

Tras el fallo adverso, fue Lara Piro quien se refirió a la situación. El periodista Gustavo Méndez contó en La Posta del Espectáculo cómo reaccionó la abogada al enterarse de la resolución. "Lo esperábamos", aseguró, dejando ver que el desenlace no sorprendió al entorno de Icardi.

El propio Méndez explicó por qué el resultado era previsible: "Porque dicen que Wanda, a través de Payarola, también pidió recusarlo dos veces y se lo rechazaron, entonces, era obvio que a ellos les iba a pasar eso", detalló durante el ciclo emitido por el streaming de TV Pública.

Además, el periodista profundizó en la estrategia de la defensa del delantero y el trasfondo de la presentación. "Elba Marcovecchio y Lara Piro hicieron la recusación porque ya no daba para más, todo era tendencioso a favor de Wanda. En ese juzgado, nunca hubo una recusación y ellos esperaban que eso sucediera", señaló, reflejando el malestar que motivó el planteo.

Por su parte, el abogado Alejandro Cipolla deslizó que el equipo legal de Icardi no daría el tema por cerrado. Según indicó, las representantes del jugador estarían evaluando avanzar con una apelación para intentar revertir la decisión.

Mientras tanto, y pese a los intentos reiterados de apartarlo -ya suman tres presentaciones-, el juez Adrián Hagopian continuará al frente de la causa civil que enfrenta a Wanda Nara y Mauro Icardi, en un expediente que sigue sumando capítulos.