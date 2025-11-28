Detuvieron a la adolescente de 16 acusada de matar a su novio: el error del padre que la hizo caer

Después de permanecer casi tres días prófuga, la joven de 16 años acusada de matar a su novio Santiago Nahuel López Monte, fue detenida este viernes en La Matanza luego de que se realizaran siete allanamientos en el conurbano bonaerense.
Después de permanecer casi tres días prófuga, la joven de 16 años acusada de matar a su novio Santiago Nahuel López Monte, fue detenida este viernes en La Matanza luego de que se realizaran siete allanamientos en el conurbano bonaerense.
La adolescente, identificada como Nicole, se encontraba escondida en la casa de un familiar, según informó A24. Según la misma fuente, la policía logró dar con su paradero tras un allanamiento relacionado con su padre, Martín Ramón Vera, quien se encuentra detenido en el pabellón 8 de la Unidad 40 de Lomas de Zamora del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Durante ese procedimiento, se incautó un teléfono celular del hombre, cuyos datos permitieron localizar la vivienda en La Matanza donde la chica fue finalmente capturada. Fuentes judiciales indicaron que podría investigarse una posible complicidad o encubrimiento por parte del adulto.
También se detalló que Nicole será indagada en las próximas horas y que luego será trasladada a un instituto de menores, donde quedará alojada por la causa que fue caratulada como "homicidio agravado por el vínculo".
Tras el crimen ocurrido cerca de la medianoche del martes, Nicole llamó al 911 para simular que la muerte de su pareja se trató de un accidente, versión que posteriormente se desmoronó cuando desde el SAME se constató que el cuerpo presentaba heridas punzocortantes y graves.
Ante lo sucedido, la familia de Santiago denunció que el joven sufría violencia psicológica y física dentro de la relación. Su hermana Macarena relató que Nicole lo manipulaba, lo denigraba y lo aislaba de su entorno, mientras vecinos describieron episodios de agresión y control, como impedirle usar su moto o romperle sus celulares.
A pesar de esto, Santiago había decidido ir a vivir con ella, aunque regresaba con marcas visibles de violencia. Macarena agregó: “Él venía con golpes, arañazos y cortes, y siempre trataba de ocultarlo, pero era evidente que sufría mucho”.