Detuvieron a la adolescente de 16 acusada de matar a su novio: el error del padre que la hizo caer

Cómo fue el crimen del adolescente en Remedios de Escalada: la coartada que no prosperó

Tras el crimen ocurrido cerca de la medianoche del martes, Nicole llamó al 911 para simular que la muerte de su pareja se trató de un accidente, versión que posteriormente se desmoronó cuando desde el SAME se constató que el cuerpo presentaba heridas punzocortantes y graves.

Ante lo sucedido, la familia de Santiago denunció que el joven sufría violencia psicológica y física dentro de la relación. Su hermana Macarena relató que Nicole lo manipulaba, lo denigraba y lo aislaba de su entorno, mientras vecinos describieron episodios de agresión y control, como impedirle usar su moto o romperle sus celulares.

A pesar de esto, Santiago había decidido ir a vivir con ella, aunque regresaba con marcas visibles de violencia. Macarena agregó: “Él venía con golpes, arañazos y cortes, y siempre trataba de ocultarlo, pero era evidente que sufría mucho”.