Pamela David fue categórica con Benjamín Vicuña por un particular detalle en los Martín Fierro: "La cámara..."

No obstante, la conductora destacó la elegancia de Anita Espasandín por el vestido al cuerpo color blanco que lució en la gala: "Ella es la mejor vestida de la noche, es un 100. Las más linda, solo ella se puede poner ese vestido”, señaló Pamela David.

Y cerró destacando el buen semblante que se lo ve al artista y ex de la China Suárez acompañado de su pareja: "Este Vicuña está recontra enamorado", cerró.

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El particular gesto de Benjamín Vicuña con Anita Espasandin tras el triunfo de Pampita en los Martín Fierro de la Moda

Pampita ganó una de las ternas más comentadas de la noche, Mejor estilo en redes y, tras volver a su lugar en el salón, Benjamín Vicuña tuvo un gesto espontáneo con su novia Anita Espasandín que llamó la atención de todos en los Martín Fierro de la Moda.

La modelo se encontraba sentada a apenas dos lugares de distancia de su ex marido Vicuña, quien asistió al evento acompañado por su pareja, Anita Espasandín. Sin embargo, lo que ocurrió segundos después del triunfo fue lo que captó todas las miradas.

Cuando Pampita regresó con la estatuilla para volver a ocupar su asiento, el chileno sorprendió al darle un beso a Anita sin dudarlo, en una escena que no tardó en llamar la atención de la cámara de Primicias Ya, presente en el evento.

El gesto del actor generó todo tipo de interpretaciones y sumó una nueva perlita a una noche cargada de glamour, premios y momentos inesperados en los Martín Fierro de la Moda 2025.

Pampita, Benjamin Vicuña y Anita Juntos