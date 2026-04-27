Pamela David fue categórica con Benjamín Vicuña por un particular detalle en los Martín Fierro: "La cámara..."

Benjamín Vicuña y su pareja Anita Espasandín fueron uno de los tantos famosos que deslumbraron en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2025 que tuvieron lugar el domingo por la noche en una ceremonia realizada en los estudios de Telefe.
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La conductora Pamela David se refirió picante a la imagen de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro de la Moda y destacó la vestimenta de su pareja, Anita Espasandín.
Benjamín Vicuña y su pareja Anita Espasandín fueron uno de los tantos famosos que deslumbraron en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2025 que tuvieron lugar el domingo por la noche en una ceremonia realizada en los estudios de Telefe.
Tras escuchar la palabra del actor chileno, quien ganó la estatuilla como actor con mejor estilo en ficción por Corazón Delator, Pamela David lanzó una particular observación sobre la imagen del artista mientras Manuel Pont Ledesma se disponía a su lado a dar su visión del look del artista y su novia.
“Muy bien Benjamín Vicuña. La cámara nuestra, ¿quién fue? ¿Nachito? Viste cuando lo tomás de arriba y le tomás la pelada, lo mata nuestra cámara”, dijo la conductora de Desayuno Americano (América Tv).
Y agregó sobre esa observación particular que hizo en charla con sus compañeros en el estudio: “¿Quién preguntó del pelo? Debe estar haciendo algún personaje, tiene que cortarse un poquito, lo tiene muy largo, la frente le queda amplia. Debe estar armando un personaje”.
No obstante, la conductora destacó la elegancia de Anita Espasandín por el vestido al cuerpo color blanco que lució en la gala: "Ella es la mejor vestida de la noche, es un 100. Las más linda, solo ella se puede poner ese vestido”, señaló Pamela David.
Y cerró destacando el buen semblante que se lo ve al artista y ex de la China Suárez acompañado de su pareja: "Este Vicuña está recontra enamorado", cerró.
RS Fotos
Pampita ganó una de las ternas más comentadas de la noche, Mejor estilo en redes y, tras volver a su lugar en el salón, Benjamín Vicuña tuvo un gesto espontáneo con su novia Anita Espasandín que llamó la atención de todos en los Martín Fierro de la Moda.
La modelo se encontraba sentada a apenas dos lugares de distancia de su ex marido Vicuña, quien asistió al evento acompañado por su pareja, Anita Espasandín. Sin embargo, lo que ocurrió segundos después del triunfo fue lo que captó todas las miradas.
Cuando Pampita regresó con la estatuilla para volver a ocupar su asiento, el chileno sorprendió al darle un beso a Anita sin dudarlo, en una escena que no tardó en llamar la atención de la cámara de Primicias Ya, presente en el evento.
El gesto del actor generó todo tipo de interpretaciones y sumó una nueva perlita a una noche cargada de glamour, premios y momentos inesperados en los Martín Fierro de la Moda 2025.