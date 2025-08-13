En vivo Radio La Red
Deportes
Tenis
Enfermedad
TENIS

Conmoción total: una leyenda del tenis reveló que sufre una enfermedad que no tiene cura

Una de las tenistas más reconocidas a nivel mundial dio una noticia sobre su salud que conmocionó a todos. Los detalles.

Gabriela Sabatini y Monica Seles

Gabriela Sabatini y Monica Seles, en un partido de exhibición celebrado en el Madison Square Garden el 2015 (GettyImages).

Monica Seles, extenista estadounidense de origen serbio y ex número uno del ranking mundial, reveló que desde hace tres años convive con miastenia gravis, una enfermedad autoinmune que no tiene cura y que provoca debilidad y cansancio en los músculos voluntarios. La deportista de 51 años contó que los primeros síntomas aparecieron mientras jugaba tenis de manera recreativa.

image

Mónica Seles reveló que padece una enfermedad autoinmune desde hace tres años.

"Estaba jugando con algunos niños o miembros de la familia, y fallaba una pelota. Yo pensaba: ‘estoy viendo dos pelotas’. Estos son obviamente síntomas que no puedes ignorar. Y, para mí, aquí es donde comenzó esto", explicó en una entrevista con la agencia The Associated Press.

Con el paso del tiempo, Seles notó que las señales no desaparecían y decidió consultar con un neurólogo. Tras los estudios correspondientes, recibió el diagnóstico. "Hasta secarme el pelo se volvió muy difícil", admitió la ganadora de nueve títulos de Grand Slam, incluidos cuatro Australian Open, tres Roland Garros y dos US Open.

image

Qué es la miastenia gravis y cómo afecta a quienes la padecen

La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que interfiere en la comunicación entre los nervios y los músculos, provocando debilidad muscular que empeora con la actividad y mejora con el descanso. Aunque los tratamientos pueden aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida, no existe una cura definitiva.

En el caso de Seles, esta afección ha alterado algunas de sus rutinas cotidianas. Su decisión de hablar públicamente coincidió con la previa del US Open, con el objetivo de concientizar y visibilizar el padecimiento.

Un pasado marcado por la superación

La vida de Monica Seles estuvo atravesada por momentos difíciles que pusieron a prueba su fortaleza. En 1993, cuando tenía apenas 19 años y se encontraba en la cima del tenis mundial, fue víctima de un ataque con cuchillo durante el Abierto de Hamburgo. El agresor, Gunther Parche, era fanático de Steffi Graf, su principal rival en el ranking, y buscaba favorecerla.

Hasta ese momento, Seles había ganado siete de los últimos ocho Grand Slams disputados. El atentado la obligó a alejarse del circuito durante más de dos años.

El apoyo de Gabriela Sabatini tras el ataque

En su autobiografía, Seles recordó con especial gratitud a Gabriela Sabatini, quien fue la única de 17 tenistas en abstenerse de votar a favor de congelar su ranking tras el atentado. "Ella pensó como persona, no con el ranking, no pensó en los sponsors ni en el negocio. Ella es una persona diferente al resto de las jugadoras que estaban en el tour. Es muy humana, tiene valores", escribió.

Seles también evocó el primer encuentro con la argentina: "Jugamos por primera vez en Key Biscayne. Yo tenía 14 años y ella ya era una estrella. Desde el primer momento me trató muy bien, era una gran competidora. Podía ganar o perder, pero siempre mostraba mucho respeto".

image

El mensaje que deja su historia

El testimonio de Monica Seles no solo revela los desafíos que enfrenta por la miastenia gravis, sino que también recuerda su capacidad de resiliencia frente a las adversidades. Desde el ataque que interrumpió su carrera hasta este diagnóstico reciente, su figura sigue siendo un ejemplo de lucha y superación para el mundo del deporte.

