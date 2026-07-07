Así quedó el cuadro del Mundial 2026: los cruces confirmados de cuartos y el camino de Argentina

Los españoles, campeones del mundo en Sudáfrica 2010, volverán a disputar unos cuartos de final con la ilusión de conquistar su segunda Copa del Mundo.

Bélgica goleó y será el rival de España

Bélgica goleó y será el rival de España. (Foto: Reuters)

La otra gran clasificación del lunes fue para Bélgica, que no dejó dudas y goleó 4-1 a Estados Unidos en Seattle. Los Diablos Rojos construyeron la victoria con un doblete de Charles De Ketelaere, además de los goles de Alexis Saelemaekers y Romelu Lukaku.

El descuento parcial para los estadounidenses había sido convertido por Malik Tillman, aunque el seleccionado europeo dominó ampliamente el encuentro.

El premio será un atractivo duelo frente a España, uno de los cruces más destacados de los cuartos de final.

Noruega dio el gran golpe del Mundial

La mayor sorpresa del torneo llegó con la eliminación de Brasil. El conjunto escandinavo derrotó 2-1 a la selección dirigida por Carlo Ancelotti, gracias a un doblete de Erling Haaland, que volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más determinantes del planeta.

El descuento de Neymar, de penal en tiempo agregado, no alcanzó para evitar una eliminación histórica de la Verdeamarela, que quedó afuera antes de los cuartos de final por primera vez desde Italia 1990.

Noruega enfrentará ahora a Inglaterra, que derrotó 3-2 a México en un partidazo disputado en el Estadio Azteca.

Los ingleses se apoyaron en un doblete de Jude Bellingham y otro gol de Harry Kane, mientras que Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron para el seleccionado mexicano.

Argentina busca completar el cuadro

El único sector del cuadro que todavía permanece abierto es el que involucra a la Selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará este martes a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

Del otro lado de la llave jugarán Suiza y Colombia en Vancouver. El ganador de ambos encuentros se enfrentará el próximo sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Así quedaron los cuartos de final

Hasta el momento, los cruces confirmados son:

Francia vs. Marruecos (jueves 9 de julio – Boston).

(jueves 9 de julio – Boston). España vs. Bélgica (viernes 10 de julio – Los Ángeles).

(viernes 10 de julio – Los Ángeles). Noruega vs. Inglaterra (sábado 11 de julio – Miami).

(sábado 11 de julio – Miami). Argentina o Egipto vs. Suiza o Colombia (sábado 11 de julio – Kansas City).

El camino hacia la final

Los vencedores de los cuartos de final avanzarán a las semifinales, programadas para el 14 y 15 de julio.

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que el partido por el tercer puesto tendrá lugar un día antes en Miami.

Con apenas diez selecciones todavía en carrera, el sueño de levantar la Copa del Mundo comienza a definirse.